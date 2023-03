Die Enttäuschung der Anleger nach dem Tesla-Investorentag macht sich auch in dem Portemonnaie von Elon Musk bemerkbar. Knapp 48 Stunden nachdem der Tech-Milliardär LVMH-Chef Bernard Arnault vom Thron des reichsten Menschen der Welt verdrängt hat, muss er den Titel auch schon wieder abgeben.

Das ging schnell: Nur zwei Tage, nachdem Tesla-Chef Elon Musk in der Rangliste der reichsten Menschen wieder auf Platz eins rückte, muss er die Position auch schon wieder abgeben. Laut dem Billionaires Index des Finanzinformationsdienstes Bloomberg ist sein Nettovermögen um etwa zwei Milliarden US-Dollar gesunken. Es liegt demnach jetzt bei 184 Milliarden Dollar.

Der Grund: Die Tesla-Aktie schloss am Mittwoch im Nachgang des Investorentags im nachbörslichen Handel 5,7 Prozent niedriger. Der Elektroautobauer hatte auf der Veranstaltung eine Plattform für Elektrofahrzeuge der "nächsten Generation" angekündigt, blieb Details zu neuen Modellen wie auch Finanzprognosen aber schuldig.

"Es ist keine Überraschung, dass die Tesla-Aktie in den Stunden nach dem Tesla-Investorentag um mehr als 5 Prozent gefallen ist, da den Anlegern Details zu neuen Tesla-Produkten oder -Dienstleistungen fehlten", schrieb der Geschäftsführer des Vermögensverwaltungsunternehmens AXS Investments, Greg Bassuk in einer Notiz, die dem Wirtschaftsportal Business Insider vorliegt.

Ein Großteil seines Vermögens verdankt Musk seiner 13-Prozent-Beteiligung an Tesla. Fällt der Aktienkurs, hat das auch unmittelbar Konsequenzen auf sein Vermögen. Auf dem Höhepunkt im Herbst 2021 hatte Musks Vermögen laut dem Bloomberg-Ranking den Rekordwert von rund 340 Milliarden Dollar erreicht. Bis Anfang dieses Jahres sank es demzufolge auf etwa 125 Milliarden Dollar. Damit sei er der erste Mensch, der 200 Milliarden Dollar verloren hat.

Mitte Dezember hatte Arnault ihn an der Spitze der Rangliste abgelöst. Auch dessen Vermögen war in der globalen Wirtschaftskrise zeitweise geschrumpft, allerdings nicht so stark. Nun liegt dessen Vermögen aktuell bei rund 186 Milliarden Dollar und ist damit etwa zwei Milliarden größer als das von Musk. Arnaults Reichtum basiert vor allem auf seinem Anteil am Luxusgiganten LVMH, zu dem zahlreiche Traditionsmarken wie Louis Vuitton gehören.