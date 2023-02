Die Wirtschaft erholt sich, die Zinsen steigen langsamer, Teslas E-Autos finden wieder mehr Käufer. Für Elon Musk bedeutet das ein ordentliches Plus bei seinem ohnehin riesigen Vermögen. Sein Reichtum übersteigt nun auch wieder den des Luxusgüter-Tycoons Bernard Arnault.

Vor zweieinhalb Monaten hatte der Tesla-Chef den Titel abgeben müssen - nun ist Elon Musk laut dem "Billionaires Index" des Finanzinformationsdienstes Bloomberg wieder der reichste Mensch der Welt. Sein Vermögen liegt demnach bei aktuell rund 187,1 Milliarden Dollar, umgerechnet 176,5 Milliarden Euro. Der Franzose Bernard Arnault hatte Musk vorübergehend vom Thron gestoßen. Arnaults Reichtum von aktuell rund 185,3 Milliarden basiert vor allem auf seinem Anteil am Luxusgiganten LVMH, zu dem zahlreiche Traditionsmarken wie Louis Vuitton gehören.

Treiber für Musks Rückkehr auf Platz eins ist die Entwicklung der Tesla-Aktie, die in diesem Jahr fast 70 Prozent zugelegt hat. Seit dem Tiefstand am 6. Januar stieg deren Kurs sogar um etwa 100 Prozent. Der E-Autobauer profitierte nicht nur von einer steigenden Nachfrage nach seinen Autos infolge von Rabatten, wie Bloomberg erläutert. Anleger werden zudem angesichts der wirtschaftlichen Erholung und langsamer steigenden Zinsen wieder risikofreudiger.

Auf dem Höhepunkt im Herbst 2021 hatte Musks Vermögen laut dem Bloomberg-Ranking den Rekordwert von rund 340 Milliarden Dollar erreicht. Bis Anfang dieses Jahres sank es demzufolge auf etwa 125 Milliarden Dollar. Damit sei er der erste Mensch, der 200 Milliarden Dollar verloren hat. Mitte Dezember hatte Arnault ihn an der Spitze der Rangliste abgelöst. Auch dessen Vermögen war in der globalen Wirtschaftskrise zeitweise geschrumpft, allerdings nicht so stark.

Im vergangenen Herbst hatte Musk Twitter übernommen - und dessen Chefposten gleich mit. Für die rund 44 Milliarden schwere Übernahme musste Musk auch Tesla-Aktien verkaufen. Tesla-Aktionäre fürchteten, dass sich der Tesla-Chef zu stark um Twitter kümmert - während die Konkurrenz durch andere E-Autobauer zunimmt. Bisher hat Musk nur angekündigt, die Führung von Twitter abzugeben.

Für den Investorentag bei Tesla am Mittwoch hat Musk einen "Masterplan Teil drei" angekündigt. Um seine Anhänger bei der Stange zu halten, muss er dann Experten zufolge mehr liefern als blumige Ankündigungen an den Finanzmärkten.