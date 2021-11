Nach seiner spektakulären Twitter-Abstimmung trennt sich Tesla-Chef Elon Musk von weiteren Aktien seines Konzerns. Allein am Freitag stößt er 1,2 Millionen Papiere im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar ab. Musk hat ein klares Ziel. Die Verkaufswelle ist also noch nicht zuende.

Tesla-Chef Elon Musk hat in der abgelaufenen Woche Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von insgesamt 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Nach Angaben der US-Börsenaufsicht trennte sich Musk allein am Freitag von 1,2 Millionen Tesla-Papieren, die von seinem Trust gehalten wurden. In der gesamten Woche waren es insgesamt 6,36 Millionen.

Musk ist der größte Aktionär des E-Autobauers. Am 6. November hatte er via Twitter den Verkauf von zehn Prozent seiner Anteile in Aussicht gestellt und die Umsetzung an eine aufsehenerregende Abstimmung geknüpft. Als die Antwort für ihn positiv ausfiel, legte er sofort mit den Verkäufen los.

Aus den Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Musk jedoch zumindest einen Teil der nun veräußerten Aktien unabhängig von der Twitter-Abstimmung verkaufen wollte und dies seit etwa zwei Monaten vorbereitet hat. Hintergrund ist Musks Bedarf an Bargeld, um damit fällige Steuern zu bezahlen und Optionen zum Kauf weiterer Tesla-Aktien nutzen zu können.

Die Tesla-Aktien sind dieses Jahr massiv gestiegen - insbesondere im Oktober. Der Börsenwert des Autobauers kletterte im Zuge dieser Kursrally auf mehr als eine Billion Dollar. Vergangene Woche gab es dann jedoch einen kleinen Dämpfer und die Papiere büßten mehr als 15 Prozent oder rund 187 Milliarden Dollar an Wert ein. Das Kursplus seit Jahresstart beläuft sich aber immer noch auf mehr als 46 Prozent. Tesla ist damit weiterhin der wertvollste Autobauer der Welt. Zum Handelsschluss am Freitag lag der Kurs bei über 1033 Dollar.

Um sein Versprechen, sich von zehn Prozent seiner Aktien zu trennen, zu erfüllen, muss Musk nach Reuters-Berechnungen immer noch rund zehn Millionen Papiere losschlagen. Die genaue Zahl hängt davon ab, wie er seine Beteiligung definiert – ob er seine Aktienoptionen mit einrechnet oder nicht. Musk selbst hat sich zu der Frage nicht geäußert. Beobachter halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Verkäufe noch zu weiteren Kurskapriolen führen könnten.

Musk – laut Bloomberg Billionaires Index der reichste Mensch der Welt – bleibt auch nach den Aktienverkäufen Teslas mit Abstand größter Investor.