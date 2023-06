Kairan Quazi ist kein gewöhnlicher Teenager. Der 14-Jährige ist klüger als 99,9 Prozent aller Menschen und hat bereits ein abgeschlossenes Studium in Informatik und Ingenieurwesen in der Tasche. Das scheint selbst Tech-Milliardär Musk imponiert zu haben.

Andere Teenager in seinem Alter verlassen in den USA mit 14 Jahren gerade die Middle School. Nicht so Kairan Quazi. Er beginnt in Kürze seinen ersten Job. Das Wunderkind ist von der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk verpflichtet worden.

In einem Linkedin-Post schreibt Quazi: "Nächster Halt: SpaceX! Ich werde bei dem coolsten Unternehmen der Welt als Software-Ingenieur im Starlink-Entwicklungsteam arbeiten. Eines der wenigen Unternehmen, das mein Alter nicht als willkürlichen und überholten Maßstab für Reife und Fähigkeiten ansieht." Das SpaceX-Projekt Starlink arbeitet daran, ein weltumspannendes Satellitennetzwerk aufzubauen, das selbst entlegene Orte mit einem Internetzugang versorgt.

Dass das Leben von Quazi keinen gewöhnlichen Verlauf nehmen würde, zeichnete sich bereits früh ab. Schon mit zwei Jahren soll er laut der "LA Times" in kompletten Sätzen gesprochen und Erziehern und Kindern von den Nachrichten, die er im Radio gehört hat, erzählt haben. In der dritten Klasse attestierte ihm dann ein IQ Test, er sei klüger als 99,9 Prozent aller Menschen. Im Alter von sieben Jahren habe er schließlich angefangen zu programmieren.

Mit neun Jahren begann er laut der Zeitung schließlich ein Studium an einem Community College, bevor er als Elfjähriger an die Santa Clara University wechselte. Dort studierte er Informatik und Ingenieurwesen. Schon während seines Studiums erstellte Quazi eine Liste mit Unternehmen, bei denen er sich für ein Praktikum bewerben wollte.

Lediglich Lama Nachman von Intel Labs antwortete ihm und bat ihm einen Praktikumsplatz als KI-Forschungsstipendiat bei Intel Labs. "In einem Meer von so vielen Neinsagern von Silicon Valley's gepriesenen Unternehmen, sagte diese EINE Führungskraft ja ... eine Tür öffnete sich ... und veränderte alles", schreibt Quazi auf LinkedIn.

Diesen Monat verlässt er die Universität als jüngster Absolvent der vergangenen 200 Jahre."Ich denke, dass meine College-Jahre die glücklichsten Jahre meines Lebens waren, weil ich wirklich viel Autonomie hatte, um meine Erfahrung zu sammeln", zitiert die "LA Times" Quazi. Die Arbeit bei Starlink gebe ihm jetzt die Möglichkeit, Teil von etwas zu sein, das größer ist als er selbst.

Für seinen neuen Job plant der 14-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter nach Information der Zeitung aus dem US-Bundesstaat Kalifornien nach Washington zu ziehen. Dort darf er als minderjähriges und schulpflichtiges Kind allerdings maximal acht Stunden pro Woche arbeiten. Das ist weit von den 80 Arbeitsstunden die Woche entfernt, die Musk teilweise von seinen Angestellten verlangt.