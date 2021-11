Die Furcht vor neuen weltweiten Lockdowns wegen einer in Südafrika entdeckten neuen Coronavirus-Variante treibt Anleger scharenweise in die Flucht. Es geht zügig abwärts: Der Dax rauscht zum Auftakt fast vier Prozent in den Keller.

Am "Black Friday" ist Ausverkaufsstimmung: Aus Angst vor einer neuen gefährlichen Virusvariante schwenkt der Dax auf harten Korrekturmodus. Der deutsche Leitindex stürzt im frühen Handel um 3,8 Prozent auf 15.324 Zähler ab, so stark wie zuletzt vor einem Jahr. Vergangene Woche hatte er noch ein Rekordhoch von 16.290 Zählern erreicht.

Sorgen bereitet Börsianern eine in Südafrika entdeckte neue Coronavirus-Variante, die Furcht vor neuen Lockdowns und Konjunktureinbrüchen schürt. Experten zufolge könnte die Variante noch ansteckender sein als der aktuell grassierende Typ Delta und resistenter gegen die bisherigen Impfstoffe.

Das Vereinigte Königreich und Israel haben deshalb vorübergehend Flüge aus Südafrika und einigen Nachbarländern gestoppt. Auch aus Hongkong wurden zwei Fälle gemeldet (ein Reisender aus Südafrika und ein Gast, der im selben Stockwerk eines Hotels wohnte). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte die Krankheit heute als "besorgniserregende Variante" einstufen.

"Neue Variante wie ein neues Virus"

"Solange man über Ansteckungsraten und Impfschutz nichts weiß, regiert an der Börse die Unsicherheit, und es wird verkauft", kommentiert Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Und eine neue Variante, die durch Impfstoffe nicht bekämpft werden kann, ist wie ein neues Virus."

Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um die möglichen wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen, kommentiert Holger Schmieding von der Berenberg Bank. "Jede neue Welle könnte ernsthafte wirtschaftliche Schäden verursachen. Ein potenziell mildernder Faktor ist, dass die Welt jetzt in höchster Alarmbereitschaft ist und ihre Kapazitäten zur Entwicklung, Anpassung und Herstellung von Impfstoffen aufgestockt hat."

Da die Wall Street nach dem US-Erntedankfest nur für einen verkürzten Handel öffnet und viele Anleger die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende nutzen, rechnen Börsianer mit ähnlich dünnen Umsätzen in Europa wie am Donnerstag. Dadurch könnten sich Kursausschläge verstärken.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte gab am Morgen nach der jüngsten Erholung wieder nach - er verlor 2,56 Prozent auf 34.112 Zähler. Auf diesem Niveau hatte er sich zuletzt Mitte Oktober befunden. Zuvor hatte die Virusmutation bereits in Asien den letzten Handelstag der Woche verdorben und für teils hohe Kursverluste gesorgt.

Zaghafter Erholungsversuch an Thanksgiving

Am Vortag hatten sich die Anleger nach den Kursverlusten in dieser Woche noch vorsichtig zurückgetastet. Dax und EuroStoxx50 legten am Donnerstag jeweils ein knappes halbes Prozent auf 15.971 beziehungsweise 4293 Punkte zu. "Wir betrachten Kursrücksetzer weiterhin als Gelegenheit zum Einstieg", kommentierte Anlagestrategin Marija Veitmane vom Vermögensverwalter State Street.

Ein kleiner Lichtblick war die Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von Biontech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Dies trieb die Titel der Biotechfirma um 1,5 Prozent nach oben. Wenn die aktuelle Infektionswelle erst einmal gebrochen sei, könne der Versuch der neuen Bundesregierung, mehr Fortschritt zu wagen, die Stimmung der Anleger aufhellen, prognostizierte CMC-Experte Stanzl. Die Hoffnung scheint erst mal dahin.