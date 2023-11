Die Kontrolleure der DAX-Unternehmen verdienen im vergangenen Jahr so viel wie nie, insgesamt 17,4 Prozent mehr als im Vorjahr. An die Spitze des Rankings rückt der Aufsichtsratschef eines Autobauers. Er kassiert anderthalbmal so viel wie die Chefkontrolleure im Durchschnitt.

393.000 Euro im Jahr verdient ein DAX-Aufsichtsratschef im Schnitt für seine Tätigkeit. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr mehr als 117 Millionen Euro an die DAX-Kontrolleure, wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) aus den Geschäftsberichten errechnet hat. Das bedeutet ein sattes Plus von 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Summe stieg allerdings auch aufgrund der neuen Indexzusammensetzung auf diese nie gekannte Höhe, die Liste der DAX-Unternehmen ändert sich von Jahr zu Jahr. 2022 rückte unter anderem Daimler Truck in den Leitindex.

Die Durchschnittsvergütungen der Chefkontrolleure stiegen um 7,7 Prozent. An der Spitze der Topverdiener steht ein neues Gesicht: Norbert Reithofer von BMW, mit unverändert 610.000 Euro, der damit Ex-Deutsche-Bank-Chefkontrolleur Paul Achleitner abgelöst hat. Auf den BMW-Aufsichtsratschef folgen Jim Hagemann Snabe von Siemens mit 602.000 Euro und Kurt Bock von BASF mit 550.000 Euro, deren Vergütungen ebenfalls in etwa auf dem Vorjahresniveau lagen.

Aufsichtsratsmitglieder ohne Chefposten verdienten im Schnitt 117.000 Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Nach Ansicht der DSW ist die Arbeit der Kontrolleure durch neue Regularien und die globalen Krisen anspruchsvoller geworden. "Mit Blick auf MDAX und SDAX wird es wohl zu einer Gehaltsanpassung nach oben kommen, will man auch in Zukunft die besten Köpfe für die Kontrollgremien gewinnen", sagt Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, selbst Aufsichtsratschef bei Freenet.

Deutsche Bank zahlt insgesamt am meisten

Im MDAX liegen die Durchschnittsvergütungen mit 212.000 Euro für den Vorsitz (plus 4 Prozent) und 68.000 Euro für ordentliche Mitglieder (plus 2,7 Prozent) deutlich unter dem DAX. Im SDAX erhält ein Aufsichtsratschef im Schnitt 134.000 Euro (plus 6,7 Prozent), die übrigen Mitglieder 50.000 Euro (plus 3,9 Prozent).

Die höchste Gesamtvergütung zahlte der DSW-Auswertung zufolge erneut die Deutsche Bank: insgesamt rund 6,8 Millionen Euro für ihre 20 Aufsichtsräte (plus 4,8 Prozent). Bei der Mercedes-Benz-Group flossen rund 6,5 Millionen Euro (plus 3,9 Prozent), bei BMW rund 5,5 Millionen Euro (plus 0,3 Prozent).