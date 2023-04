Der Ölverbund Opec+ kündigt an, weniger Öl zu fördern - und der Markt reagiert prompt. Entsprechend kosten viele Ölsorten deutlich mehr als noch am vergangenen Freitag. Die Teuerungen können sich auf die deutsche Industrie auswirken.

Infolge der angekündigten Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ sind die Ölpreise gestiegen. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni mit 3,86 Dollar mehr als noch vergangenen Freitag. Der Preis liegt bei 83,75 US-Dollar. Auch die amerikanische Sorte West Texas Intermediate hat preislich ordentlich zugelegt. Zur Lieferung im Mai kostet ein Barrel derzeit 79,36 Dollar, also 3,85 Dollar mehr als noch vor dem Wochenende. In der vergangenen Nacht kostete ein Fass Rohöl aus der Nordsee zudem zeitweise 86,44 Dollar. Das ist im Vergleich zum Freitagabend ein Aufschlag von mehr als acht Prozent.

Dass die Preise gestiegen sind, liegt im Besonderen daran, dass die Öl-Allianz OPEC+ überraschend angekündigt hat, die Ölproduktion zu drosseln. Von Mai an dürfte demnach die Fördermenge der Mitglieder und anderer wichtiger Ölstaaten wie Russland um rund eine 500.000 Barrel pro Tag niedriger ausfallen. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Kürzung, erklärte das saudische Energieministerium der saudischen Presseagentur.

Der Schritt ist insofern überraschend, als Änderungen in der Produktion normalerweise nach fest terminierten Beratungen stattfinden. Außerdem signalisierten die OPEC-Staaten bis zuletzt eine konstante Förderung. So kündigte der saudische Energieminister etwa an, dass die OPEC+ ihr Produktionsziel bis Ende des Jahres einhalten wolle.

Die Auswirkungen höherer Preise können gerade für eine Rohöl importierende Nation wie Deutschland schwerwiegend sein. Unternehmen, die den Rohstoff als Ausgangsmaterial für ihre Produkte verwenden, etwa die Chemieindustrie, kämpfen mit den gestiegenen Kosten, die sie auf den Verbraucher überwälzen können. Ebenso können die Teuerungen sich auf die Energie- und Benzinpreise auswirken.