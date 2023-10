Signa-Gruppe in Schieflage

Benko ist in Deutschland vor allem als Eigentümer der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt.

Zuletzt geriet die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof trotz öffentlicher Hilfen erneut in Schieflage. Jetzt hat auch die Sportartikel-Sparte der Signa-Gruppe von Investor René Benko finanzielle Schwierigkeiten.

Der von der Signa-Holding des Investors René Benko beherrschte Online-Sporthändler Signa Sports United (SSU) hat wie erwartet Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Bielefeld, bei dem der Antrag gestellt wurde, ernannte den Münchner Rechtsanwalt Christian Gerloff zum Insolvenzverwalter, wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht.

Die SSU, die von Berlin aus geführt wird, aber als niederländische Firma in Amsterdam eingetragen ist, ist die Muttergesellschaft Dutzender Internet-Händler aus dem Sportartikelmarkt wie Tennis-Point, fahrrad.de, Campz und Outfitter.

Die Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors Benko hatte SSU vor zwei Jahren an die New Yorker Börse gebracht. Als sie eine Finanzierungszusage über 150 Millionen Euro vor Kurzem zurückzog, rutschte vor einer Woche mit Tennis-Point die erste Tochter in die Insolvenz. Vor einigen Tagen folgte die Stuttgarter Internetstores GmbH, die das Dach für Fahrradhändler wie fahrrad.de, Probikeshop und Brügelmann ist. Auch dort ist Gerloff, der als Handels-Spezialist gilt, als Insolvenzverwalter bestellt. Benkos Signa-Gruppe gehört auch die Warenhauskette Galeria.

Die Immobilien-Branche steht unter Druck. Gestiegene Zinsen und anziehende Refinanzierungskosten, explodierende Materialpreise und die hohe Inflation machen Eigentümern, Entwicklern und Investoren zu schaffen. Die Warenhauskette Galeria aus Karstadt und Kaufhof war zuletzt trotz öffentlicher Hilfen erneut in die Schieflage geschlittert, das Insolvenzverfahren endete im Frühjahr. Der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz, der Benko bereits bei Galeria beraten hatte, hat kürzlich einen entsprechenden Auftrag für die ganze Signa Holding erhalten.