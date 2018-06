Wirtschaft

Portoerhöhung ab Sonntag: Post verteuert Bücher- und Warensendungen

Es sind nur 5 bis 20 Cent pro Sendung, doch Verlage befürchten, dass sich die Kosten der jüngsten Portoerhöhung für Bücher- und Warensendungen auf hohe Beträge summieren werden. Großkunden räumt die Post aber auch höhere Rabatte ein.

Von Sonntag an wird das Versenden von Büchern und Waren mit der Deutschen Post deutlich teurer. Für Büchersendungen bis 500 Gramm verlangt die Post ab dem 1. Juli 1,20 Euro. Das sind 20 Cent mehr als zuvor. Für die Warensendung kompakt (bis 50 Gramm) werden mit 1,30 Euro sogar 40 Cent mehr fällig.

Bei den größeren Varianten der Bücher- und Warensendungen fallen die Preiserhöhungen nicht so stark aus. Für die Büchersendung Maxi steigt der Preis von 1,65 auf 1,70 Euro, für die Warensendung Groß von 1,90 auf 2,20 Euro. Für Letztere sollen aber künftig höhere Rabatte gelten, so dass der Preis für Rabattkunden gleich bleibt.

Buchhändler und Kleinverleger kritisieren die höheren Portokosten. "Die Erhöhung von 5 bis 20 Cent pro Büchersendung wird sich am Jahresende summieren und die Verlage und auch die Buchhandlungen einige hundert Euro oder mehr kosten", sagte die Verlegerin Britta Blottner. In der Vergangenheit habe es eine Reihe von Erhöhungen bei den Geschäftsausgaben gegeben, die in der Summe eine größere Belastung darstellten. Blottner ist Sprecherin der Interessengruppe Unabhängige Verlage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Die Post hatte die Portoerhöhungen mit allgemeinen Kostensteigerungen und höheren Transportkosten begründet. Die letzte Preiserhöhung im Bereich der Bücher- und Warensendungen gab es den Angaben des Konzerns zufolge im Jahr 2013. Andere Briefprodukte sind von den Anhebungen nicht betroffen. So ist das Porto für den Standardbrief von 70 Cent staatlich reguliert. Eine Erhöhung ist aber ab Anfang 2019 prinzipiell wieder möglich.

Quelle: n-tv.de