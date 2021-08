An der Börse kamen die Zahlen gut an.

Die RTL-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr zurück. Außerdem gehen die Sendergruppe in Deutschland und das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr zusammen. Der Aktienkurs steigt deutlich.

Die RTL Group hat in der ersten Jahreshälfte ein Rekordergebnis erzielt. Die Gruppe hob den Ausblick für 2021 an. Der Konzernumsatz soll nun bei rund 6,5 Milliarden Euro liegen, 300 Millionen Euro mehr als bisher in Aussicht gestellt. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt RTL gut eine Milliarde Euro an - nach bisher geplanten 975 Millionen Euro.

Die RTL Group habe von der Erholung der TV-Werbemärkte und dem Wachstum des Inhalte- und Streaming-Geschäfts profitiert, erläuterte die Sendergruppe. Zusammen mit Veräußerungsgewinnen habe dies zu einem Rekordergebnis von 929 Millionen Euro geführt. 745 Millionen Euro strich RTL nach eigenen Angaben an Buchgewinn aus dem Verkauf des US-Werbevermarkters SpotX ein.

Die Zahl der Abonnenten der Streaming-Dienste in Deutschland und den Niederlanden sei um 72 Prozent auf mehr als drei Millionen gestiegen, der Umsatz habe sich um ein Drittel auf 107 Millionen Euro erhöht, hieß es weiter. Der Gesamtumsatz der RTL Group kletterte in den ersten sechs Monaten um 13,7 Prozent auf drei Milliarden Euro. Zur Gruppe gehört auch ntv.

RTL setzten sich vor diesem Hintergrund an die SDax-Spitze. Die Aktien gewannen bis zu 5,6 Prozent. Die Gruppe hatte zudem angekündigt, dass die Sendergruppe in Deutschland und das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr zusammengelegt werden.