1000 neue Militär-Lkw: Rheinmetall beliefert Australien

Ein Großauftrag von der anderen Seite der Erde beschert dem MDax-Unternehmen Rheinmetall Arbeit für die kommenden Jahre. Bis 2024 soll die Rüstungssparte Defence zusammen mit MAN eine komplette Flotte an geländegängigen Lastern liefern.

Die australische Regierung bestellt in Deutschland in großem Umfang neue Logistikfahrzeuge für die eigenen Streitkräfte. Die Rüstungssparte des Autozulieferers Rheinmetall soll nach eigenen Angaben mehr als 1000 geländegängige Militär-Lkw und mehr als 800 passende Aufbauten an die Australian Defence Force (ADF) liefern. Die Lieferungen sollen 2019 beginnen und bis 2024 laufen. Zum Auftragsvolumen machte Rheinmetall keine Angaben.

"Wir sind sehr stolz darauf, die hervorragende Zusammenarbeit mit der ADF fortsetzen zu können", sagte der für Militär-Lkw zuständige Rheinmetall-Manager Michael Wittlinger. "Wir werden eng mit unserem Netzwerk aus australischen Partnern und Zulieferern zusammenarbeiten, damit die australischen Streitkräfte diese hoch mobilen Lkw und Aufbauten im Rahmen militärischer Operationen in ganz Australien einsetzen können."

Erst jüngst Radpanzer bestellt

Rüstungsexporte nach Australien gelten als unproblematisch. Das Land ist einer der wichtigsten nicht-europäischen Partner des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato. Deutschland ist nach Informationen des Auswärtigen Amtes nach Großbritannien zweitwichtigster europäischer Handelspartner Australiens und der zehntgrößte Handelspartner weltweit.

Ausgeliefert werden die Fahrzeuge von dem Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia (RMMVA). Die teilweise leicht gepanzerten Laster werden am Standort Brisbane für die Auslieferung vorbereitet und anschließend auf einem rund 1000 Hektar großen Gelände rund 125 Kilometer südwestlich von Melbourne getestet. Erst im März hatte die australische Regierung die Anschaffung von Rheinmetall-Radpanzern des Typs "Boxer" bekannt gegeben.

Die Rheinmetall-Sparte Defence bezeichnet sich selbst als einen der "weltweit führenden Hersteller von Verteidigungstechnologie" im Bereich militärischer Ketten- und Radfahrzeuge. Das Unternehmen beliefert Militärs mit verschiedenen Waffensystemen wie etwa Geschütztürmen, spezieller Munition, Simulator-Lösungen sowie Schutzsystemen und Sensoren.

Das gemeinsam mit der der VW-Tochter MAN betriebene australische Gemeinschaftsunternehmen RMMVA beschäftigt rund 150 Mitarbeiter an vier australischen Standorten, an denen das australische Militär mit Dienstleistungen aus dem Bereich Reparatur und Instandhaltung sowie Ersatzteilmanagement betreut wird.

Quelle: n-tv.de