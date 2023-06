Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist in der Rüstungsindustrie eine Zeitenwende angebrochen. Die Konzerne sind erstmals zum NATO-Treffen eingeladen und der Rheinmetall-Chef sieht zweistelligen Milliarden-Aufträgen entgegen.

Rheinmetall wird nach eigenen Angaben in den kommenden sechs Wochen einen größeren Rahmenvertrag im Volumen von einigen Milliarden Euro mit der Bundesrepublik abschließen. Dies sei Teil der Absprachen von Verteidigungsminister Boris Pistorius mit der NATO, sagte der Chef des deutschen Rüstungskonzerns, Armin Papperger. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Nachrüstung der NATO-Staaten erwartet Rheinmetall ein Rekordvolumen an Aufträgen.

"Das wird das beste Jahr im Auftragseingang sein ever", sagte Papperger. Es würden "querbeet" Rüstungsverträge aus verschiedenen Bereichen erwartet. "Ich gehe davon aus, dass es ein zweistelliger Milliardenbereich sein wird an Auftragseingängen."

Die Chefs von rund 20 großen Rüstungskonzernen waren zu dem Treffen mit den NATO-Verteidigungsministern in Brüssel eingeladen. Hintergrund ist insbesondere das angestrebte Hochfahren der Munitions-Produktion angesichts des hohen Bedarfs durch den Krieg in der Ukraine. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte im Februar, die ukrainische Armee verschieße die Artillerie-Geschosse viel schneller, als sie der Westen herstellen könne.

Kiew bekommt Munition für den Gepard

Die Ukraine werde im Juli erste frische Munition für den Gepard-Panzer erhalten, sagte Papperger. Die Produktion bei Rheinmetall dürfte kommende Woche anlaufen. Es seien 300.000 Schuss bestellt für die Ukraine. "Wir gehen davon aus, dass wir bestimmt eine Größenordnung von 40.000 bis 60.000 Schuss in diesem Jahr schon liefern." Ein allgemeines Problem unter anderem bei der Artillerie-Munition ist das Fehlen gemeinsamer Standards unter den Staaten der Allianz. In diesem Punkt sei die Industrie ganz offen, sagte Papperger. Wenn sich die Staaten auf einen einheitlichen Standard einigten, dann würde die Industrie folgen. "Wir produzieren in der Artillerie fast voll, weil der Bedarf ja da ist."

Einzelheiten zu den Gesprächen mit den NATO-Vertretern nannte Papperger nicht. In erster Linie sei es gegangen "um die Kapazitäten, die wir haben, und wie viel Kapazität wir aufbauen müssen, so dass wir in den nächsten zehn Jahren in Europa und in der NATO sicher sind." Die Allianz dürfte in den kommenden Monaten sehr präzise Zahlen herausgeben, wie viel industrielle Kapazität gebraucht werde. "Im letzten Jahr ist nicht sonderlich viel passiert", sagte er zu den Plänen und Budgets der Staaten. "Aber in diesem Jahr wird wahrscheinlich alles passieren. Wir erwarten, dass in den nächsten Wochen und Monaten viele, viele Aufträge platziert werden, viele Milliarden platziert werden, auch für Rheinmetall. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg."