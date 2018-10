Wirtschaft

Umsatzplus in der Cloud: SAP enttäuscht Börsianer

Der neue Ausblick von SAP erreicht den Markt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Am Morgen nach der Vorlage schwacher IBM-Ergebnisse gehen Anleger bei Europas größtem Software-Konzern auf Abstand. Im Cloud-Geschäft schwellen die Umsätze an.

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal trotz eines starken Wachstums im Geschäftsfeld Cloud-Software insgesamt weniger Gewinn verbucht. Das Konzernergebnis ging um 2 Prozent auf 974 Millionen Euro zurück, wie der Walldorfer Dax-Konzern mitteilte.

Die Entwicklung beim Gewinn lässt sich auch auf die gestiegenen Ausgaben für die aktienbasierten Vergütungsprogramme für Management und Belegschaft zurückführen. Hier seien höhere Kosten angefallen als vor einem Jahr. Der Grund: Bei steigenden SAP-Aktienkursen wird das Programm für den Konzern teurer.

Im eigentlichen Geschäft kommt SAP dank der Cloud-Sparte - also Software zur Miete aus dem Internet - so gut voran, dass der Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr anheben konnte. Der Umsatz kletterte um 8 Prozent auf 6 Milliarden Euro.

Allein mit Cloudsoftware erlöste SAP auch dank eines Zukaufs fast 40 Prozent mehr. Vorstandschef Bill McDermott sprach in einer Telefonkonferenz am Morgen von starken Marktanteilsgewinnen gegenüber der Konkurrenz.

An der Börse kamen die Zahlen trotz der aufgestockten Prognose nicht gut an: Die Aktien von SAP fielen am Morgen um 3,4 Prozent zurück. Der Eröffnungskurs lag bei 96,90 Euro. Am Vortag waren die Anteilsscheine aus Walldorf noch bei 100,34 Euro aus dem Handel gegangen. In den USA hatte der IT-Technologieriese IBM ein aus Sicht von Analysten enttäuschendes Umsatzzahlen vorgelegt.

Quelle: n-tv.de