Zugeständnisse im Handelsstreit? SPD lehnt Altmaier-Angebot an Trump an

Bundeswirtschaftsminister Altmaier geht im EU-Handelsstreit mit den USA auf die größte Volkswirtschaft der Welt zu, will "Zölle bei wichtigen Industrieprodukten auf null" senken. Für die SPD ist das der falsche Weg und Altmaier "eingeknickt".

In der SPD stößt der Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU zur Abschaffung der EU-Industriezölle auf US-Importe auf Widerstand. "Das Angebot von Peter Altmaier an die USA ist das falsche Signal", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Markus Töns, der "Rheinischen Post".

US-Präsident Donald Trump wolle einen Wirtschaftskrieg, sagte der SPD-Abgeordnete. "Er wird sich nicht auf ein solches Entgegenkommen bei Zöllen einlassen. Trump versteht nur eine harte Sprache der EU, Altmaier aber knickt ein." Das würden die Amerikaner nicht goutieren, sondern mit Nachforderungen quittieren, weil sie Schwäche witterten. "Wir müssen unsere Grenzen im Handelsstreit aufzeigen und konsequent verteidigen."

Altmaier hatte sich zuvor zu Zugeständnissen bereiterklärt. "Wir haben uns bereit erklärt, die Zölle bei den wichtigen Industrieprodukten auf null zu senken", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Gleichzeitig würde man den US-Exporteuren entgegenkommen, indem sie ihre Erzeugnisse in vielen Fällen nicht mehr nach europäischem Recht zertifizieren müssten. Trump droht der EU und damit vor allem Deutschland, hohe Strafzölle auf den Import europäischer Autos in die USA zu erheben. Er hat eine Entscheidung darüber bis November verschoben.