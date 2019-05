Bewaffnete Drohnen sollen in Saudi-Arabien zwei Ölpumpstationen angegriffen haben. Deren Betrieb wurde daraufhin eingestellt. Erst vor wenigen Tagen hatte es nach saudischen Angaben "Sabotageakte" an Öl-Tankern gegeben.

In Saudi-Arabien sind nach offiziellen Angaben zwei Ölpumpstationen der Ost-West-Pipeline angegriffen worden. Mit Sprengstoff beladene Drohnen diese in der Nähe der Hauptstadt Riad getroffen, teilte Energieminister Chalid al-Falih über die staatliche Nachrichtenagentur SPA mit. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco habe aus Sicherheitsgründen den Betrieb der Pipeline eingestellt. Über sie werde Öl aus der Ostprovinz in den Hafen Janbu transportiert. Durch den Angriff sei an einer der angegriffenen Pumpstationen ein Feuer ausgebrochen und Sachschaden entstanden.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem auch aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten Sabotageakte an Öltankern gemeldet worden waren. Energieminister Al-Falih verurteilte den Angriff. Es sei nicht nur ein Angriff auf Saudi-Arabien, sondern auf die Sicherheit der Öltransporte in der gesamten Welt. Die Öl-Produktion und der Export seien von dem Drohnen-Anschlag nicht betroffen, erklärte der Minister.

Die vom saudi-arabischen Erzrivalen Iran unterstützten Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen hatten laut ihrem TV-Sender Masirah zufolge Drohnen-Angriffe auf wichtige Anlagen in Saudi-Arabien gestartet. Im Bürgerkrieg Jemen kämpft seit Jahren eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz gegen die Huthi-Rebellen.

Erst am Vortag hatte das Außenministerium in Abu Dhabi mitgeteilt, dass "vier kommerzielle, zivile Handelsschiffe unterschiedlicher Nationalitäten Sabotageakten" vor der Küste des Emirats Fudschaira ausgesetzt gewesen seien.

Der beschädigte Rumpf der "Andrea Victory" (Foto: REUTERS)

Nach Angaben Riads stammten zwei der attackierten Schiffe aus Saudi-Arabien. Die beiden Öltanker seien beschädigt worden, sagte Energieminister al-Falih. Einem Regierungsvertreter der Emirate zufolge handelte es sich bei den beiden anderen Schiffen um einen norwegischen Tanker sowie um einen Frachter aus den Emiraten.

Die Emirate veröffentlichten ein Foto, auf dem der beschädigte Rumpf des norwegischen Schiffes "Andrea Victory" zu sehen war. Die Charterfirma Thome erklärte, der Tanker sei "von einem unbestimmten Objekt getroffen" worden. Der Besatzung gehe es gut, das Schiff drohe nicht zu sinken.