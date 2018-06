Wirtschaft

Prachtobjekt am Immobilienmarkt: Schweizer versteigern Luxus-Schloss

Unweit des Genfers Sees bietet sich zahlungskräftigen Käufern eine Chance, über Nacht zum Schlossherrn aufzusteigen: Ein Auktionshaus bietet das Chateau de Bavois eines Privatbankiers zum Kauf an. Das Anwesen umfasst einen Pool - und einen Geheimgang.

Testlauf im europäischen Immobilienmarkt: Im Westen der Schweiz steht mit dem Chateau de Bavois ein großzügig ausgestattetes Luxus-Objekt zum Verkauf. Das auf hochpreisige Villen spezialisierte Auktionshaus Concierge Auctions sucht mit der Versteigerung einen Käufer für ein echtes Schloss mit Pool, Himmelbetten, Geheimgang und eigenem Rittersaal.

Das Anwesen liegt zwischen dem Genfer See und dem Neuenburgersee in der Westschweiz. Der Käufer darf als Schloss- und Hausherr die Nachfolge des bekannten Genfer Privatbankiers Thierry Lombard antreten. Das Objekt befindet sich in betuchter Nachbarschaft, eingebettet zwischen Weinbergen: Bis Lausanne am Nordufer des Genfer Sees sind es nur knapp 20 Kilometer. Der Neuenburger See (Lac de Neuchatel) im Norden ist mit dem Auto ebenfalls in weniger als 20 Minuten zu erreichen.

Das Schloss soll an den Meistbieteten gehen. Das Aktionshaus rechnet bei der Versteigerung am Donnerstag mit einem Millionenpreis für die Prachtimmobilie. Beobachter dürften die Höhe der eingehenden Gebote auch als Signal zur Lage im Luxus-Segment des Schweizer Immobilienmarkts werten.

Ob die Immobilien diesmal den Eigentümer wechselt, ist noch offen: Der Vorbesitzer wollte seinen Landsitz vor ein paar Jahren schon einmal verkaufen. Der Preis lag bei rund 18 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet etwa 15,6 Millionen Euro). Ein Käufer fand sich damals offensichtlich nicht.

Das Schloss stammt aus dem 14. Jahrhundert und verfügt über mehr als 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Neben dem Rittersaal gibt es einen Weinkeller, einen Rundturm sowie ein zweieinhalb Hektar großes Grundstück mit Schwimmband, Scheune, Pferdeboxen und angeblich auch einem eigenen Geheimtunnel. Dieser führt zum benachbarten Bauernhof, der ebenfalls zum Anwesen gehört und mit verkauft werden soll.

Luxus-Immobilie nahe der Autobahn

Tatsächlich gibt es aber auch einen Haken an der Sache: Die verkehrstechnisch günstige Lage am Rande des Jura auf halber Strecke zwischen Genf und Bern bringt auch Unanehmlichkeiten mit sich. Die Schweizer Autobahn A9 verläuft nur wenige Hundert Meter östlich des Schlossgeländes.

In Sicht- und Hörweite des Schlosses befindet sich zudem eine größere Raststätte mit Autobahntankstellen und Lkw-Parkplätzen. Und, für die vom Auktionshaus angepeilte Zielgruppe womöglich noch schlimmer: Der nächstgelegene Flughafen Lausanne-Blecherette verfügt nur über eine vergleichsweise kurze Asphaltpiste, auf der nur kleinere Maschinen starten und landen können.

Quelle: n-tv.de