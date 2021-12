Bruce Springsteen bleibt der Boss, auch was Geschäftstüchtigkeit angeht.

500 Millionen Dollar - es ist wohl der größte Deal, den ein einzelner Musiker mit dem Verkauf seines gesamten Musik- und Verlagskatalogs jemals abgeschlossen hat. Bruce Springsteen schlägt sogar Altmeister und Rekordhalter Bob Dylan um satte 100 Millionen Dollar.

Mit dem Verkauf von sogenannten Verlagskatalogen - zu denen die gesammelten Texte und Kompositionen eines Künstlers gehören - lässt sich in jüngster Zeit viel Geld verdienen. Nach Informationen des Online-Magazins Billboard hat Rock-Superstar Bruce Springsteen nun einen neuen Rekord gebrochen. Unter Berufung auf nicht genannte Quellen heißt es, er habe seinen gesamten Katalog für 500 Millionen US-Dollar an Sony Music verkauft.

Springsteen stellt sich damit in eine Reihe mit Kollegen wie Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, Tina Turner oder auch Bands wie die Red Hot Chilly Peppers, die bereits ihre Songrechte für Millionen verkauften. Den bislang höchsten Preis für seinen Katalog erzielte Bob Dylan in einem 400-Millionen-Dollar-Deal mit Universal Music.

Vertreter von Springsteen und Sony Music wollen sich zu dem Verkauf bislang nicht äußern, aber mehreren Branchenquellen zufolge ist der Vertrag unter Dach und Fach. Erstmals berichtet wurde über entsprechende Gespräche Anfang letzten Monats. Die Verhandlungen unter Leitung von Universal Music Publishing liefen offenbar besser als erwartet. Das Mindestgebot soll bei 350 Millionen Dollar gelegen haben.

Der Verkauf von Musikrechten ist ein vergleichsweise junger Trend. Ausschlaggebend scheint häufig das Alter zu sein. Gegen Ende ihrer Karriere - oder im normalen Rentenalter - beginnen die Künstler mit der Nachlassplanung. Der Verkauf von Musik- und Katalogrechten stellt angesichts ungeahnt hoher Bewertungen eine besonders attraktive Option dar. Denn für Erben sind diese eine eher schwierige Hinterlassenschaft. Ihren Wert zu steigern, erfordert umfangreiches Management.

Andererseits gilt: Wer den Katalog besitzt, ist an jeder Verwendung von Text und Kompositionen beteiligt - beispielsweise in Filmen oder auch Cover-Songs. Sony Music winken somit hohe Einnahmen. Springsteen ist einer der erfolgreichsten Künstler der vergangenen 50 Jahre. Allein in den USA verkaufte er 65,5 Millionen Alben. Sein umfangreicher Songkatalog sollte jährlich Hunderte, wenn nicht Tausende von Cover-Versionen hervorbringen, heißt es. Laut Billboard erzielte Springsteens Album-Katalog im Jahr 2020 schätzungsweise einen Umsatz von etwa 15 Millionen US-Dollar, sein Verlagskatalog jedes Jahr 7,5 Millionen US-Dollar.