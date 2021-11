Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk ist, der sollte jetzt bei einer Auktion in L.A. zuschlagen. Dort gibt es Instrumente von Bruce Springsteen, Elton John und U2 zu ergattern. Die Erlöse sollen Betroffenen der Corona-Pandemie zugute kommen.

Eine Gitarre von Bruce Springsteen oder ein Keyboard von Elton John: Für eine Benefizauktion in Los Angeles haben viele Musik-Stars ihre Instrumente gespendet. Die Auktion mit dem Titel "Guitar Icons" findet am 11. Dezember statt, wie das Auktionshaus Van Eaton Galleries mitteilte. Organisiert wird sie von U2-Gitarrist David Howell Evans ("The Edge") und Produzent Bob Ezrin, der Erlös geht an deren Wohltätigkeitsorganisation "Music Rising". Zuvor hatte das Musikmagazin "Rolling Stone" berichtet.

Dave Grohls signierte Gibson. (Foto: vegalleries.com)

Einige der 50 angebotenen Objekte wurden von U2-Mitgliedern gespendet. Fans und Sammler können aber auch Instrumente von Paul McCartney, Lou Reed, Kiss, Coldplay, Dave Grohl (Foo Fighters), Rush, Noel Gallagher (Oasis), Johnny Marr (The Smiths), Radiohead, Pearl Jam, Tom Morello (Rage Against The Machine), Flea (Red Hot Chili Peppers), Slash (Guns N' Roses) und Green Day ersteigern.

Angebote für den kleineren Geldbeutel

Die günstigsten Posten sind signierte Poster von Eddie Vedder oder Pearl Jam mit Startgeboten von je 500 US-Dollar. Das vielleicht kurioseste Objekt, eine Golftasche mitsamt Schläger von Rocker Alice Cooper, geht für 2000 US-Dollar an den Start. Gebote können bereits vor dem Auktionstermin online abgegeben werden.

Die Organisation "Music Rising" wurde 2005 gegründet und unterstützte zunächst Musiker und Musikschulen in den US-Südstaaten, die ihre Instrumente durch Hurricane Katrina verloren hatten. Aktuell setzt sich "Music Rising" vor allem für Betroffene der Corona-Pandemie ein.