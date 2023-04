Das Erbe des Multimilliardärs und Gründers von Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele, sorgt für jede Menge Zoff. Auch die Gründung einer Familienstiftung kann den Streit nicht beenden.

Heinz Hermann Thiele war einer der reichsten Familienunternehmer Deutschlands. Sein Erbe wird auf mindestens 15 Milliarden Euro geschätzt. Über Jahrzehnte hat er den Bremssysteme-Hersteller Knorr-Bremse zum Weltmarktführer aufgebaut, ihm gehörte die Mehrheit am Bahntechnikhersteller Vossloh und er hielt große Anteile am Lufthansa-Konzern. Sein Wunsch war es, die Mehrheitsanteile an den Industrieunternehmen in eine Stiftung zu überführen, auch damit sie nicht verkauft werden können. Doch dann starb Thiele, ohne dass es eine Regelung für die geplante Stiftung gab.

Der Versuch, sie zu gründen, zog sich so seit Thieles Tod im Februar 2021 hin. Nun ist die Stiftung von der Regierung von Oberbayern anerkannt und kann mit der Arbeit beginnen. Den Unternehmen bringt das wieder mehr Stabilität. Aber die juristischen Streitigkeiten in der Familie sind damit noch nicht vorbei.

Im Mittelpunkt des Erbstreits stehen Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff, ihre Stiefmutter und Thieles zweite Ehefrau Nadia Thiele und der Testamentsvollstrecker Robin Brühmüller, dessen Vater schon enger Vertrauter von Thiele war. Brühmüller war Thieles Steuerberater und wurde von ihm bestimmt, über sein Erbe zu entscheiden. Ebenso hat Thiele erste Grundsätze für die Stiftung festgelegt, u.a. dass im Vorstand der Stiftung neben Brühmüller ein Familienmitglied und eine externe Person aus der Wirtschaft sitzen sollen.

Die Leitung des Vorstands übernimmt nun Stephan Sturm, ehemaliger Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender der Fresenius Gruppe. Früh legte Brühmüller außerdem fest, dass als Familienmitglied Tochter Julia in den Vorstand einziehen soll. Brühmüller begründete das mit ihrer größeren unternehmerischen Expertise im Vergleich zur Witwe Thieles. Julia Thiele-Schürhoff sitzt auch im Aufsichtsrat von Knorr-Bremse und hält große Unternehmensanteile, die ihr Vater ihr noch zu Lebzeiten überschrieben hatte.

"Ganz im Sinne meines Vaters"

Mit der Gründung der Familienstiftung seien nun "ganz im Sinne meines Vaters die Voraussetzungen für die Fortführung seines unternehmerischen Lebenswerks geschaffen", teilte Julia Thiele-Schürhoff zur Gründung der Stiftung mit. Sie ist jetzt einer der mächtigsten Industriellen in Deutschland, während Witwe Nadia Thiele zumindest bei der Stiftung leer ausgeht. Vor der Gründung soll sie laut "Business Insider" bereits Immobilien im Wert von rund einer Milliarde Euro geerbt haben, darf als sogenannte "Vorerbin" aber nur eingeschränkt darüber verfügen. In der Stiftung ist sie bisher weder im Vorstand noch im Beirat vertreten.

Auch deswegen hatte sie bis zuletzt versucht, die Gründung der Stiftung in der geplanten Form zu verhindern. Mit einer Klage gegen die Stiftungsaufsicht wollte sie verhindern, dass die eingereichte Satzung der Stiftung anerkannt wird. Die nun akzeptierte Fassung entspricht aus Sicht der Witwe nicht dem Willen ihres verstorbenen Mannes. Sie kritisiert vor allem die Zusammensetzung des Stiftungsbeirats, da die eingesetzten Personen aus ihrer Sicht nicht unabhängig sind und in Verbindung zum Testamentsvollstrecker Brühmüller stehen. Die Klage dazu ist weiterhin am Bayerischen Verwaltungsgericht in München anhängig, eine Entscheidung wird erst Ende des Jahres erwartet.

Gegen Brühmüller ist Nadia Thiele auch auf verschiedenen juristischen Wegen persönlich vorgegangen. Sie wollte ihn zum einen vom Nachlassgericht als Testamentsvollstrecker absetzen lassen, scheiterte damit aber zunächst und hat Rechtsmittel dagegen eingelegt. Zum anderen stieß sie strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs gegen ihn an. Diese wurden von der Staatsanwaltschaft aber eingestellt.

Eine weitere zivilrechtliche Klage läuft noch, bei der es um die angeblich unverhältnismäßige Vergütung Brühmüllers geht. Im Testament schreibt Thiele von einer „angemessenen“ Entlohnung für Brühmüller, diese liegt für sein Amt üblicherweise bei 1,5 Prozent der Erbsumme. Beim Thiele-Erbe bedeutet das allerdings ein Honorar von circa 225 Millionen Euro. Nadia Thiele argumentiert damit, dass die Gehälter der höchsten Vorstände bei Knorr-Bremse bei gerade einmal ein bis zwei Millionen Euro gelegen hätten und ihr Mann ein so hohes Honorar nicht gewollt haben könne. Das Verfahren dazu vor dem Oberlandesgericht München läuft noch.

Sohn fechtet Vergleich an

Ein Sprecher von Nadia Thiele teilte "Business Insider" mit, dass die Anwälte der Witwe "Beschwerde gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens beim Generalstaatsanwalt einlegen und den Anerkennungsbescheid des Regierungspräsidenten von Oberbayern beim Verwaltungsgericht München anfechten" werden. Alle anderen Klagen würden bestehen bleiben. Außerdem stehe sie weiterhin für ein Mandat im Stiftungsrat zur Verfügung.

In einer Mitteilung der Stiftung heißt es, dass der Stiftungsrat "durch weitere erfahrene Persönlichkeiten" ergänzt werden soll. Das wird in Familienkreisen laut "Handelsblatt" als offene Tür für eine mögliche Einigung zwischen Tochter und Stiefmutter verstanden. Die "Süddeutsche Zeitung" will aus dem Umfeld von Nadia Thiele außerdem erfahren haben, dass es der Witwe mit ihrem Vorgehen gegen Brühmüller nicht darum gehe, ihr eigenes Erbe aufzuwerten, da auch die Stiftung profitieren würde.

Bei all dem außen vor ist Thieles Sohn Henrik, der 2015 eigentlich in den Vorstand der Knorr-Bremse einziehen sollte. Nach einem Streit war das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater jedoch zerrüttet und er schied sowohl aus dem Unternehmen als auch aus der Familien-Holding aus. Statt Milliarden erhielt er in einem finanziellen Vergleich 2017 insgesamt 25 Mio. Euro. Diesen versucht er seit dem Tod seines Vaters anzufechten, bisher aber ohne Erfolg.

Dieser Text erschien zuerst bei capital.de