Tesla sperrt Videospiele in fahrenden Autos

Eine Runde Solitär spielen, während man sein Auto zur Arbeit lenkt: Für Tesla-Besitzer ist das möglich. Die Verkehrsbehörde sieht das allerdings kritisch und leitet eine Untersuchung ein; nun lenkt das Unternehmen ein. Die Funktion soll künftig gesperrt werden, wenn das Auto in Bewegung ist.

Während der Fahrt Videospiele auf dem Fahrzeug-Monitor spielen - die Funktion "Passenger Play" von Tesla macht das möglich. Allerdings kann nicht nur der Beifahrer die Funktion freischalten, sondern auch die Person, die am Steuer sitzt. Weil das die Sicherheit beeinträchtigen könnte, äußerte die US-Verkehrsbehörde diese Woche Bedenken und leitete eine Untersuchung ein. Nun reagiert der Autohersteller und will die Spiele künftig sperren, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, wie die "Washington Post" berichtete.

"Tesla hat die Behörde informiert, dass es die Funktionalität dieser App ändert", sagte Lucia Sanchez, eine Sprecherin der Verkehrsbehörde. Das solle durch ein Software-Update geschehen. "Das Fahrzeugsicherheitsgesetz verbietet es den Herstellern, Fahrzeuge mit Mängeln zu verkaufen, die ein unangemessenes Sicherheitsrisiko darstellen", sagte Sanchez der Zeitung. Dazu gehören auch Technologien, die den Fahrer vom sicheren Fahren ablenken. In Verbindung mit dem automatisierten Fahren könnten die Spiele den Fahrer dazu verleiten, die Augen von der Straße zu nehmen.

Obwohl das Unternehmen Änderungen ankündigte, will die Behörde die Untersuchung fortsetzen, heißt es in der "Washington Post" weiter. Rund 580.000 Fahrzeuge sind betroffen. Auch andere Systeme des Herstellers wie die des Autopiloten stehen unter Beobachtung.