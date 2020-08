Weil er bei Disney übergangen wird, heuert Kevin Mayer als Chef bei Tiktok an. Doch dann gerät die beliebte Video-App mit chinesischem Besitzer ins Visier des Weißen Hauses. Auf die drohende Zerstückelung des Unternehmens hat Mayer keine Lust - er verlässt es.

Tiktok-Chef Kevin Mayer ist nach dem erheblichen politischen Druck aus dem Weißen Haus auf die populäre Video-App zurückgetreten. "In den vergangenen Wochen hat sich das politische Umfeld dramatisch verändert und ich habe viel darüber nachgedacht, was diese Veränderungen für das Unternehmen bedeuten und für die globale Rolle, die ich einnehmen wollte", schrieb Mayer nach Angaben von CNN in einem Memo an die Mitarbeiter. "Schweren Herzens möchte ich euch deshalb mitteilen, dass ich entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen." Interimsweise soll Vanessa Pappas, derzeit US-Chefin der App, das Unternehmen leiten.

Mayer spielt mit seinen Aussagen auf den drohenden Verkauf von Tiktok an. Die App gehört dem chinesischen Internetkonzern Bytedance. US-Präsident Donald Trump wirft dem Unternehmen vor, mithilfe der Plattform für die Regierung in Peking zu spionieren. Er hatte US-Geschäfte mit Tiktok deshalb untersagt, das Verbot soll Mitte September greifen. Tritt es in Kraft, wäre dies das Ende der App in den USA.

Am Montag reichte Tiktok Klage gegen die Entscheidung ein. Dennoch scheint eine Trennung von Bytedance unausweichlich: Derzeit verhandelt der Software-Riese Microsoft über einen Kauf des Geschäfts von Tiktok in den USA sowie in Kanada, Australien und Neuseeland. Inzwischen gilt auch der Softwarekonzern Oracle als möglicher Käufer.

Der US-Amerikaner Mayer hatte den Chefposten bei Tiktok erst vor wenigen Monaten angetreten. Er kam vom Unterhaltungsriesen Disney, wo er für das Streaming-Geschäft verantwortlich war und lange Zeit als Kronprinz von Konzernboss Bob Iger galt. Der überging Mayer aber und ernannte den für die Freizeitparks verantwortlichen Manager Bob Chapek zu seinem Nachfolger. Mayer wechselte kurz darauf zu Tiktok, wo er die globale Expansion anführen sollte.