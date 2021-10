Der türkische Staatschef Erdogan gilt als Gegner hoher Zinsen. Ob die Notenbank den Leitzins deshalb stärker senkt als von Ökonomen erwartet? Sie befürchten, dass die derzeitige Geldpolitik den Wertverlust der Lira weiter antreibt.

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins überraschend deutlich gesenkt. Die Währungshüter kappten den geldpolitischen Schlüsselsatz auf 16 von 18 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatte nur mit einem Wert von 17,5 Prozent gerechnet. Der Spielraum für eine weitere Senkung bis Jahresende sei begrenzt, erklärte die Notenbank. Inflationseffekte seien eher vorübergehend.

Die Inflation war im September auf 19,6 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. "Die Zinssenkungspolitik der Zentralbank bei steigender Inflation und einer schwächelnden Währung wird beide Probleme wahrscheinlich noch verschärfen, indem sie die Kapitalflucht weiter antreibt und Investitionen abschreckt", schrieben die Analysten von Stratfor.

Die Unabhängigkeit der Notenbank war zuletzt eine der Hauptsorgen von Investoren. Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist ein erklärter Zinsgegner und hat bereits die letzten drei Notenbank-Gouverneure aufgrund von Differenzen hinsichtlich der Geldpolitik vor die Tür gesetzt. Mitte März hatte er überraschend Notenbankchef Naci Agbal entlassen und durch Sahap Kavcioglu ersetzt - einen erklärten Gegner einer straffen Geldpolitik. Vergangene Woche entließ er erneut drei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses und ernannte an ihrer Stelle zwei neue.

Die türkische Lira hat in den vergangenen drei Jahren mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Schuld daran hat Beobachtern zufolge auch die ständige Einmischung Erdogans in Zentralbank-Angelegenheiten, die das Vertrauen in die Währungshüter und in die Lira untergrabe.