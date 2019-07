Sieben Jahre nach dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin des Hauptstadt-Flughafens BER ist das Bauprojekt noch immer nicht fertig. Jetzt startet eine technische Untersuchung, deren Ergebnisse die Eröffnung im Herbst 2020 beeinflussen.

Mehr als sieben Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER werden an der Dauerbaustelle erstmals wichtige Technikanlagen gemeinsam getestet. Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des Flughafens durch die Baubehörde. Die Anlagen befinden sich im Hauptterminal. Nun starten die Tests, wie die Flughafengesellschaft ankündigte.

Die Eröffnung des Flughafens in Schönefeld bei Berlin ist nun für Oktober 2020 geplant. Für die sogenannten Wirk-Prinzip-Prüfungen (WPP) ist den Angaben zufolge der Tüv zuständig. Angesetzt dafür seien 40 Arbeitstage beziehungsweise zwei Monate. Dabei wird getestet, ob die Anlagengruppen im Zusammenspiel funktionieren. Dazu zählen zum Beispiel die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und die Sicherheitsstromversorgung. Davor waren die Anlagen nur einzeln geprüft worden.

"Der Beginn der übergeordneten Wirk-Prinzip-Prüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020", hatte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bei der Ankündigung der Prüfungen mitgeteilt. Ursprünglich war die Eröffnung des Airports für den Herbst 2011 geplant gewesen. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler verzögerten jedoch das Vorhaben. Sechsmal wurde der Eröffnungstermin bereits verschoben.

Zuletzt waren erneut Zweifel aufgekommen, ob er dieses Mal eingehalten werden kann. Es gab kritische Stimmen wegen der Verwendung von Dübeln bei Kabelbefestigungen, die aber noch nicht zugelassen waren. Im Juni war auch ein Brief von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bekannt geworden, in dem dieser Zweifel am geplanten Eröffnungstermin äußerte. Der CSU-Politiker verwies auf schrumpfende Puffer im Zeitplan. Der Bund hält 26 Prozent an der Flughafengesellschaft, den Rest teilen sich die Länder Berlin und Brandenburg.