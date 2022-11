Nach seiner Übernahme von Twitter kündigt Milliardär Musk kostenpflichtige Verifizierungshäkchen an. Doch nun wird deren Einführung verschoben, heißt es in einem Medienbericht. Ursache sind offenbar Bedenken bezüglich der anstehenden Zwischenwahlen in den USA.

Twitter will einem Medienbericht zufolge die Einführung von Häkchen zur Verifikation im Rahmen eines neuen acht Dollar teuren Abonnements verschieben. Wie die "New York Times" (NYT) berichtet, will der US-Kurznachrichtendienst damit bis nach den Midterm-Wahlen in den USA am Dienstag warten. Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Twitter hatte am Samstag seine App aktualisiert und acht Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten Häkchen auf einem Verifikationsabzeichen verlangt. Bislang war die Vergabe der Symbole mit dem Häkchen, das die Echtheit des Twitter-Profils garantiert, kostenlos. Nun ist dafür zukünftig ein Twitter-Blue-Abo Voraussetzung. Abonnenten sollen jedoch auch weitere Vorteile genießen, beispielsweise deutlich weniger Werbung.

Der mögliche Grund für den nun verschobenen Start: Nutzer und Mitarbeiter hatte die Befürchtung geäußert, dass die für alle Abonnenten geltenden blauen Häkchen im Vorfeld der Wahlen für Verwirrung sorgen könnten, heißt es in dem Bericht. Nutzer könnten demnach leicht verifizierte Konten erstellen, etwa indem sie sich als US-Präsident Joe Biden oder Nachrichtenagenturen ausgeben, und falsche Informationen über Wahlergebnisse veröffentlichen. In einem internen Slack-Kanal soll ein Twitter-Mitarbeiter gefragt haben, warum das soziale Netzwerk "eine so riskante Änderung vor den Wahlen vornimmt, die das Potenzial hat, die Wahlen zu stören".

Größter Eingriff seit Übernahme durch Musk

Die Einführung der kostenpflichtigen Häkchen ist die erste größere Überarbeitung der Social-Media-Plattform durch den neuen Eigentümer Elon Musk. Twitter kämpft schon seit langer Zeit mit wirtschaftlichen Problemen. Der Kurzbotschaftendienst hatte unter anderem in den ersten zwei Quartalen des Jahres Verluste eingefahren. Musk beklagte am Freitag einen "massiven Rückgang der Einnahmen" und machte "Aktivistengruppen" dafür verantwortlich, die Druck auf Werbekunden ausgeübt hätten. "Sie versuchen, die Redefreiheit in Amerika zu zerstören."

Nach einem monatelangen Tauziehen ist der als exzentrisch geltende Milliardär seit ein paar Tagen offiziell der Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, das er sich 44 Milliarden Dollar kosten ließ. Eine Woche nach der Übernahme durch Musk hatte Twitter am Freitag rund die Hälfte seiner 7500 Angestellten entlassen. Direkt nach der Übernahme hatte Musk bereits das Twitter-Management gefeuert.