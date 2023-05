Der ungelöste Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze sorgt an der Wall Street zunehmend für Beunruhigung. Nach einem Tag mit mauen Umsätzen schließen die Börsen im Minus. Weiter gefragt sind Papiere der US-Regionalbanken.

Sorgen über die Verhandlungen zur US-Schuldenobergrenze haben die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent tiefer auf 33.055 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ließ 1,1 Prozent auf 4145 Punkte Federn. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,2 Prozent auf 12,560 Zähler. Die Handelsumsätze blieben unterdurchschnittlich.

Das jüngste Spitzentreffen zwischen Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der Republikaner, Kevin McCarthy, war am Montagabend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die beiden Seiten zeigten sich zwar optimistisch, einen Kompromiss finden zu können. Die Experten mahnten allerdings zur Vorsicht. "Für die heiß gelaufenen Aktienmärkte besteht damit weiter ein deutliches Risiko, dass die Stimmung kippt, sollten sich in Washington die Fronten doch wieder verhärten und eine Einigung in weite Ferne rücken", sagte Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Bei den Einzelwerten verlor die Aktie des Videokonferenzen-Spezialisten Zoom nach enttäuschenden Quartalszahlen mehr als acht Prozent. Die US-Regionalbanken bauten dagegen ihre Gewinne vom Montag weiter aus. Der Verkauf eines Immobilienbaudarlehen-Portfolios der US-Regionalbank PacWest hatte den ganzen Sektor in die Höhe getrieben. Auch am Dienstag stieg die PacWest-Aktie um 7,9 Prozent. Der KBW-Index für die Regionalbanken erhöhte sich um 0,9 Prozent.

Gefragt waren die Anteilsscheine von Broadcom mit einem Plus von 1,2 Prozent. Der US-Techkonzern Apple hat mit dem Chiphersteller einen milliardenschweren Vertrag über die Verwendung von in den USA hergestellten Halbleitern geschlossen. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung werden die Unternehmen 5G-Funkkomponenten entwickeln, die an mehreren Standorten in den USA produziert werden sollen. Apple-Papiere verbilligten sich dagegen um 1,5 Prozent.

Der Streit über die US-Schuldengrenze machte auch die Anleger in Europa nervös. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Dienstag 0,4 Prozent tiefer auf 16.153 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, bröckelte um rund ein Prozent auf 4342 Zähler ab.