An der Börse ist der Fracking-Spezialist Pioneer derzeit rund 49 Milliarden Dollar wert. ExxonMobil bringt es fast auf das Zehnfache.

Während andere Konzerne langsam ihren Rückzug aus der Öl- und Gasbranche planen, will der US-Riese ExxonMobil weiter investieren und wachsen in dem Geschäft. Favorisiertes Übernahmeziel ist das führende Fracking-Unternehmen des Landes.

In der US-Ölbranche steht womöglich eine milliardenschwere Übernahme bevor. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat ExxonMobil mit der Pioneer Natural Resources erste informelle Gespräche über eine mögliche Übernahme des US-Fracking-Giganten geführt.

Nachdem Exxon im vergangenen Jahr Rekordgewinne eingefahren hat, prüft der größte US-Ölkonzern nach Angaben von Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, Möglichkeiten, dieses Geld zu reinvestieren. In diesem Zusammenhang hätten Exxon-Führungskräfte einen möglichen Zusammenschluss mit mindestens einem anderen Unternehmen erörtert. Anders als einige andere internationale Ölkonzerne setzt Exxon auch langfristig auf den Energieträger Öl und plant weniger Investitionen in erneuerbare Energien wie Wind oder Solar.

Den informierten Personen zufolge gibt es noch keine formellen Übernahmeverhandlungen zwischen Exxon und Pioneer. Ein möglicher Deal würde, sofern er überhaupt zustande kommt, wahrscheinlich erst später in diesem oder im nächsten Jahr besiegelt. Den Informationen zufolge stellt das in der Gegend von Dallas ansässige Fracking-Unternehmen ein Top-Ziel für Exxon dar.

Eine Übernahme des Fracking-Konzerns Pioneer, der es auf eine Marktkapitalisierung von rund 49 Milliarden US-Dollar bringt, wäre für Exxon voraussichtlich die größte Übernahme seit der Megafusion mit der Mobil Corp im Jahr 1999 und würde Exxon eine beherrschende Stellung im ölreichen Permian Basin in Westtexas und New Mexico verschaffen. Pioneer besitzt dort von allen Öl- und Gasunternehmen die größten Flächen und sitzt auf beachtlichen Reserven in Amerikas begehrtestem Fracking-Hotspot.