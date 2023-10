VW will den E-Autoabsatz ankurbeln - Preise werden sinken

Neue Käuferschichten und Rabatte VW will den E-Autoabsatz ankurbeln - Preise werden sinken Artikel anhören

Die Autohersteller fahren die Produktion von E-Autos hoch. Die Nachfrage hält sich allerdings in Grenzen. Volkswagen will sich deswegen auch an andere Käufer als Technik-Enthusiasten und Eigenheimbesitzer wenden. Ein Experte sieht zudem die Preise unter Druck - und erwartet Rabatte.

Käufer von Elektroautos können in Zukunft mit deutlich günstigeren Preisen rechnen als noch vor wenigen Wochen. "Der Wettbewerb wird eindeutig intensiver und es gibt mehr Spieler auf dem Markt", sagte VW-Vertriebsvorständin Imelda Labbé der "Automobilwoche". Weiter sagte sie: "Wir und die gesamte Branche sind gerade im Hochlauf der Elektromobilität und kommen jetzt ins Volumen." Durch Skaleneffekte und neue Technologien seien fallende Preise möglich.

Weil jedoch zugleich die Nachfrage für das steigende Volumen fehlt, sind die Hersteller massiv unter Druck, die Nachfrage mit Rabatten anzukurbeln. "Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage sich zum Ende des Jahres oder Anfang 2024 abschwächt und dann der Rabattdruck deutlich ansteigen wird", sagte Martin Benecke, Senior Manager bei S&P Global, der "Automobilwoche".

Etliche Hersteller lockten bereits mit hohen Nachlässen. Vor allem bei Elektroautos: Im Rahmen einer Aktion habe Fiat die Händlermarge für den 500e um 20 Prozent erhöht. Mit ähnlichen Angeboten sei Volkswagen unterwegs, vor allem für seine Marken Seat und Skoda.

Mehr zum Thema Trinity aus Zwickau E-Golf in Wolfsburg - VW verteilt Modelle auf die Werke

Um die Elektromobilität voranzutreiben müsse sie für breitere Käuferschichten eine realistischere Option werden, sagte die VW-managerin Labbé weiter. "Wir stehen jetzt bei 15 Prozent. Wenn wir darüber hinaus gehen wollen, müssen wir das Segment der sogenannten Early-Adopter und Eigenheimbesitzer verlassen. Wir müssen auch die erreichen, die kein eigenes Haus haben und damit keine sichere Ladeinfrastruktur." Daher sollen "Elektrofahrzeuge in der Kundenpräferenz wieder stärker nach vorne" gestellt werden.