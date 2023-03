Die Angst vor schneller steigenden Zinsen sorgt an der Wall Street für einen kräftigen Kursrutsch. Mittlerweile zeigen sich die Leitindizes etwas erholt. Doch die Furcht der Anleger bleibt.

Die US-Börsen haben sich nach dem Kursrutsch am Vortag weitgehend stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten überwiegend zu, lediglich der Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Im Fokus bleibt weiterhin die Frage, wie deutlich und wie oft die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation noch angehoben werden.

Der Dow verlor 0,18 Prozent auf 32.798,40 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 3992,01 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,52 Prozent auf 12.215,33 Punkte nach oben.

Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag einen Kursrutsch ausgelöst. Der Notenbankchef Jerome Powell hatte vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen.

Allerdings hat sich die Fed laut Powell noch nicht auf ihr künftiges Zinserhöhungstempo festgelegt. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte er vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses während seines zweiten Tages der Anhörung vor dem Kongress.

Am Freitag steht dann mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht der konjunkturelle Höhepunkt der Woche an. Sollten Beschäftigung sowie Gehälter im Februar stärker gestiegen sein als bislang prognostiziert, könnte das die Zinsängste erneut anfachen und die Aktienmärkte belasten. Höhere Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen.

Tesla büßt drei Prozent ein

Aktuelle Jobdaten vom Mittwoch deuten indes auf einen weiterhin robusten Jobmarkt hin. So fiel die Beschäftigung in der Privatwirtschaft besser als erwartet aus. Zudem ging die Zahl der offenen Stellen zu Jahresbeginn nicht so stark zurück wie erwartet und blieb damit auf einem historisch hohen Niveau. Dies weist auf ein anhaltendes Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräftenachfrage und -angebot hin, was wiederum ein höheres Zinsniveau seitens der Fed unterstützt. "Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt blieben solide", schrieb derweil die Notenbank in ihrem im späten Handel veröffentlichten Konjunkturbericht.

Am Dow-Ende fielen die Aktien von Merck & Co um 2,7 Prozent. Der Pharmakonzern hatte mit Opko Health eine weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Epstein-Barr-Virus geschlossen, das das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht und mit Multipler Sklerose sowie einigen Krebsarten in Verbindung steht. Merck wird Opko eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar leisten. Die Opko-Papiere zogen um 6,6 Prozent an.

Die Aktien von Tesla büßten unter den schwächsten Werten im Nasdaq 100 drei Prozent ein. Der Elektroautobauer war nach Beschwerden über fehlende Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsicht NHTSA geraten. Die Behörde gab auf ihrer Internetseite bekannt, wegen zwei Berichten über während der Fahrt abgefallene Lenkräder eine vorläufige Untersuchung eingeleitet zu haben. Die Papiere von Crowdstrike stiegen im Nasdaq 100 um gut drei Prozent. Der Spezialist für Cybersicherheit hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und ist auch für das erste Quartal optimistischer gestimmt, als Analysten prognostiziert hatten.

Am Devisenmarkt legte der Euro nach robusten Industriedaten aus Deutschland moderat zu. Im späten New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0546 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0545 (Dienstag: 1,0665) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9483 (0,9377) Euro gekostet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,06 Prozent auf 110,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,98 Prozent.