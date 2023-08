Nach ihren jüngsten Verlusten stabilisieren sich die US-Börsen. Positiv aufgenommene Inflationsdaten treiben die Kurse sogar zunächst deutlich an, bevor der Schwung wieder merklich abebbt. Vor allem zwei Unternehmen können ordentlich punkten.

Die Erleichterung nach den US-Inflationsdaten, die nur einen kleinen Zuwachs der Teuerungsrate gezeigt haben, hat die Wall Street gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 35.176 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 13.737 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4468 Punkten aus dem Handel. Die Marktbarometer gaben allerdings einen Großteil ihrer Gewinne im späten Geschäft wieder ab, da Investoren über die langfristigen Wirtschaftsaussichten besorgt waren.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2 Prozent nach 3,0 Prozent im Juni. Experten waren von 3,3 Prozent ausgegangen. Daher hofften die Anleger zunächst, dass die US-Notenbank Fed trotz des Rücksetzers eine Pause bei ihren Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation einlegt. Die anfängliche positive Stimmung trübte sich aber im Handelsverlauf ein.

Die Hoffnung auf eine Zinspause stützte auch die Aktien der großen US-Technologiekonzerne. Die Titel von Unternehmen wie Microsoft und Amazon gewannen bis zu 0,5 Prozent. Die Nervosität vor den Daten hatte sie vorbörslich ins Minus gedrückt. Höhere Zinsen schmälern üblicherweise zukünftige Gewinne wachstumsstarker Firmen.

Anleger setzen auf Alibaba und Disney

Gefragt bei anderen Einzelwerten war etwa die US-notierte Aktie von Alibaba, die um 4,6 Prozent zulegte. Die Kauflaune chinesischer Schnäppchenjäger hat dem Online-Händler den größten Umsatzschub seit fast zwei Jahren beschert. Dank der alljährlichen Rabattaktion "618" stiegen die Erlöse im abgelaufenen Quartal um 14 Prozent auf umgerechnet 29,5 Milliarden Euro.

Auch die Ergebnisse von Walt Disney kamen bei den Anlegern gut an. Die Aktie des US-Unterhaltungskonzerns rückte um 4,9 Prozent vor. Disneys Quartalsumsatz von 22,33 Milliarden Dollar verfehlte zwar knapp die Analystenerwartungen. Allerdings fiel sein Gewinn pro Aktie mit 1,03 Dollar über der durchschnittlichen Expertenprognose von 0,95 Dollar aus. Zudem teilte das Unternehmen mit, es sei auf dem besten Weg, sein Ziel für Kostensenkungen in Höhe von mehr als 5,5 Milliarden Dollar zu erreichen.

In der US-Luxusmodebranche bahnte sich indes eine milliardenschwere Übernahme an: Der Modekonzern Tapestry will sich den Michael-Kors-Eigentümer Capri für insgesamt rund 8,5 Milliarden Dollar einverleiben. Die Tapestry-Aktie verlor nach der Ankündigung fast 16 Prozent. Capri schossen dagegen um knapp 56 Prozent auf 53,90 Dollar in die Höhe. Den Capri-Aktionären bietet Tapestry 57 Dollar pro Aktie in bar - ein Aufschlag von fast 65 Prozent auf den Schlusskurs des Vortages.