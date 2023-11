Eine Abordnung der New Yorker Thanksgiving-Parade eröffnet den Handelstag an der Wall Street.

Einen Tag vor Thanksgiving legen die US-Börsen den Vorwärtsgang ein. Robuste Konjunkturdaten sorgen bei den Händlern für gute Stimmung. Bei den Aktienwerten steht vor allem Nvidia im Rampenlicht, der Chiphersteller hatte überraschend starke Zahlen präsentiert.

Eine Reihe ermutigender Konjunkturdaten versetzt US-Anleger in Kauflaune. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,5 Prozent höher auf 35.273 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 14.265 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4556 Punkte zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, rückte nach seiner Talfahrt der vergangenen Wochen ebenfalls vor und gewann 0,3 Prozent.

Am Donnerstag ruht der Aktienhandel in New York wegen des Feiertags Thanksgiving, am Freitag sind die Handelszeiten verkürzt. Investoren werteten den überraschend starken Rückgang der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und die gute Laune der Verbraucher als Zeichen für ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed. Die in den Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank angedeutete Zinserhöhung vor dem Jahresende schoben Investoren beiseite. Stattdessen setzten sie auf vier Senkungen im kommenden Jahr, sagte Niels Christensen, Chef-Analyst der Nordea Bank. "Es ist nicht unüblich, dass die Fed einen solchen Zyklus mit einem Schritt von einem halben Prozentpunkt beginnt."

Ein weiterer Stimmungsaufheller sei der Rückgang der Energiepreise, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley. Die US-Rohölsorte WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 76,75 Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem die "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, ein geplantes Treffen überraschend verschoben hatte. Einem Medienbericht zufolge gibt es zwischen einzelnen Mitgliedern Meinungsverschiedenheiten über die Förderpolitik.

Bei den Aktienwerten stand Nvidia im Rampenlicht. Der wertvollste Chip-Hersteller der Welt hatte dank der großen Nachfrage nach Spezial-Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) überraschend starke Zahlen vorgelegt. Wegen des US-Embargos gegen China äußerte sich der Konzern aber zurückhaltend zum Geschäft mit der Volksrepublik. Mit der geplanten Entwicklung von Halbleitern ausschließlich für diesen Markt könnte Nvidia aber der Spagat gelingen, die US-Beschränkungen einzuhalten und gleichzeitig einen Umsatzeinbruch zu vermeiden, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Nvidia-Aktien rutschten dennoch um 2,4 Prozent ab. Damit lagen sie aber immer noch etwa 240 Prozent über dem Niveau vom Jahreswechsel.

Abwärts ging es auch für die Titel von Deere & Co. Sie verbuchten mit einem Minus von zeitweise sieben Prozent den größten Kursrutsch seit etwa eineinhalb Jahren. Der Landmaschinen-Bauer habe zwar ein überraschend starkes Quartalsergebnis vorgelegt, beim Ausblick für das kommende Jahr aber enttäuscht, kommentierte Analyst Michael Shlisky vom Research-Haus D.A. Davidson. Die Papiere von Guess brachen mehr als zwölf Prozent ein. Die für ihre Jeans bekannte Modemarke habe trotz verbesserter Gewinnmargen einen Quartalsüberschuss unter Markterwartungen vorgelegt, monierte Analyst Corey Tarlowe von der Investmentbank Jefferies. Außerdem trübe der zurückhaltende Ausblich auf das wichtige Weihnachtsgeschäft die Stimmung.