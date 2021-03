Der Dax feiert eine Party, obwohl die Corona-Pandemie Deutschland noch immer lähmt. Während Tech-Titel leiden, steigen Bank-Aktien kräftig. Auch Reise-Werte sind gefragt.

Am Frankfurter Aktienmarkt geht es für den Dax steil nach oben, der deutsche Leitindex erreicht ein neues Rekordhoch. Da stellt sich die Frage: Was ist da bloß los?

Konjunkturoptimismus ist los. Die Hoffnung auf zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft lockt Anleger auch an den deutschen Aktienmarkt zurück. Aufgrund der Impffortschritte ist ein Ende der Pandemie in Sicht. Hinzu kommt, dass der US-Senat neue billionenschwere Corona-Staatshilfen gebilligt hat. Morgen soll das Gesetz vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Präsident Joe Biden könnte es dann im Laufe der Woche unterzeichnen. "Dieses massive Paket wird im zweiten Quartal große Wirkung entfalten, just wenn die US-Wirtschaft wieder hochgefahren wird“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers markets.com.

Investoren decken sich daher vor allem mit konjunkturabhängigen Werten ein, die von einer anziehenden Wirtschaft profitieren. Gefragt sind derzeit auch Aktien von Unternehmen, denen eine Lockerung der Restriktionen in der Corona-Pandemie hilft. Dazu zählen etwa Aktien aus der Reise- und Freizeitbranche. Entsprechend ging es heute am Frankfurter Aktienmarkt etwa für die Papiere der Tui sowie der im MDax gelisteten Airline Lufthansa und des Flughafenbetreibers Fraport kräftig nach oben.

Bank-Aktien legen kräftig zu

Am Anleihemarkt geht unterdessen der Ausverkauf weiter - auch das ist ein wichtiger Grund für die steigenden Aktienkurse. Die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Bonds stieg heute zeitweise auf plus 1,6 Prozent und lag damit nur knapp unter ihrem Hoch vom Freitag.

Steigende Anleiherenditen erhöhen die Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen. Banken winken dagegen größere Gewinne aus dem klassischen Kreditgeschäft. Vor diesem Hintergrund stieg der europäische Branchen-Index um bis zu 2,9 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch. Deutsche-Bank-Aktien gehören zur Spitze der Dax-Gewinner.

Für die Gewinner der vergangenen Monate hat sich die Stimmung ebenfalls gedreht: die Tech-Titel stehen unter Druck, da sie besonders auf höhere Finanzierungskosten reagieren. Für den Dax ist das eine gute Entwicklung - schließlich ist er von Zyklikern und nicht von Technologiewerten geprägt.