Seit 2015 hilft Zarah Bruhn mit ihrem Social Startup Socialbee Geflüchteten bei der Suche nach Arbeitsplätzen - und wird dafür jetzt mit einem Gründerinnenpreis ausgezeichnet. Im Interview erzählt sie, wie ihr Unternehmen damit Geld verdient und vor welche Herausforderung es steht.

Frau Bruhn, Sie sind eine der Preisträgerinnen des diesjährigen Veuve Clicquot Bold Woman Award. Was macht ihr Startup Socialbee, worum geht es?

Socialbee integriert Geflüchtete in den Arbeitsmarkt und hilft ihnen, sich ein neues Leben in Deutschland aufzubauen. Jeder soll es in Deutschland schaffen können. In der Praxis gelingt uns das durch Einstellungsprojekte. Beispielsweise begleiten wir jetzt 20 Frauen über zwei Jahre auf ihrem Berufsweg in die Pflege. Bevor das Traineeprogramm im Unternehmen losgeht, absolvieren sie mit uns eine zwei- bis dreimonatige Schulung. Aber Integration ist keine Einbahnstraße, sodass wir auch die Unternehmensseite schulen. Auf diese Weise kämpfen wir gegen den Fachkräftemangel und die Langzeitarbeitslosigkeit von Geflüchteten.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein Startup für Geflüchtete zu gründen?

(Foto: picture alliance / Eventpress Radke)

Ich selbst habe neben meinem Studium in der Finanzierung von Startups gearbeitet. Während der Flüchtlingskrise half ich am Wochenende als freiwillige Helferin. Irgendwann wollte ich nicht mehr nur am Wochenende helfen und stellte mir die Frage, wie ich meine Arbeitszeit sinnvoll nutzen kann. Ich kannte viele Gründer und verwirklichte meine Herzensangelegenheit. Dann kam eines zum anderen, zufällig traf ich meinen Mitgründer und wir nahmen uns den damals sehr schwierigen Themen der Integration und Zeitarbeit an.

Wie verdienen Sie damit Geld?

Die Unternehmen beteiligen sich an den Kosten unserer Upskilling-Programme. Wir bieten den Geflüchteten Trainings und Begleitung, um sie für ihren neuen Job fit zu machen. Nach der Einstellung betreuen wir sie ein Jahr lang. Das wird in der Regel von den Unternehmen finanziert, weil sie ja Interesse an einem langfristigen Arbeitsverhältnis haben. Wir versuchen, diese Kosten im Rahmen zu halten, indem wir gemeinsame Programme mit mehreren Unternehmen veranstalten. Aber wir sind auch ein Non-Profit-Unternehmen und werden von großen Stiftungen unterstützt.

Wie weit sind Sie in Ihrer Entwicklung? Können Sie Zahlen verraten?

Wir machen circa 3 Millionen Euro Umsatz mit 15 Qualifizierungsprojekten, so schaffen wir es, mehrere Hundert Geflüchtete pro Jahr auszubilden und zu vermitteln. Wir sind sehr daran interessiert, in andere europäische Länder zu expandieren. In der Schweiz und Österreich hatten wir schon erfolgreiche Projekte.

Was sind die nächsten Schritte? Was sind die größten Herausforderungen, die vor Ihnen liegen?

Da sind einerseits die klassischen Personalfragen, die uns beschäftigen, aber auch der Konflikt in der Ukraine. Es werden neue Anforderungen an uns gestellt, die Bedürfnisse jeder Zielgruppe sind anders und es braucht angepasste Programme.

Der Award wird dezidiert an Gründerinnen verliehen. Hat man es als Gründerin schwerer?

Aus der Systemperspektive beantworte ich die Frage mit Ja. Es gibt beispielsweise nicht genug Investorinnen. Ich sehe aber "Miniautobahnen" für Frauen. Wir sind heute einen Schritt weiter und haben metaphorisch den Finger in die Wunde gelegt. Aus der Individualperspektive würde ich heute also antworten, dass jetzige Gründerinnen gute Startvoraussetzungen haben.

Warum gründen so wenige Frauen? Was müsste sich ändern, damit das besser wird?

Es braucht Vorbilder und Gründungsförderprogramme für Frauen, mehr Aufmerksamkeit für das Thema und starke Netzwerke unter Frauen.

Sie sind neben ihrer Tätigkeit als Gründerin seit einiger Zeit auch als Beauftragte für soziale Innovationen für das Bundesbildungsministerium tätig. Warum machen Sie das zusätzlich?

Ich bin weiterhin CEO bei Socialbee, nur nicht mehr im vollen zeitlichen Rahmen. Die Aufgabe als Beauftragte hat mich einfach unglaublich gereizt, weil es hier natürlich eine große Hebelwirkung gibt. Um wirklich Veränderung zu erreichen, muss man systemischen Wandel erreichen, und genau das kann man in der Politik.

Wie hat die neue Stelle Ihren Blick auf die Gründerszene verändert?

In der Tat habe ich die Politik für Gründerinnen und für Social Entrepreneurs durchlässig gemacht. Der Regierungsblick hilft mir dabei, die systemische Vogelperspektive einzunehmen. In meiner täglichen Arbeit stelle ich mir die Frage, welche Gründungsinstrumentarien uns auch sozial voranbringen können. In der Theorie sind viele Gründungsprogramme offen für Social Entrepreneurs, in der Praxis sah das lange anders aus. Das habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Meine persönliche Motivation heute ist es, Social Enterpreneurship für alle, die nach mir kommen, besser zu machen.

Mit Zarah Brunh sprach Ann-Sophie Herzner

Dieses Interview ist zuerst bei Capital.de erschienen.