Die Arbeitnehmer in der Geld- und Wertdienst-Branche sind mit ihren Löhnen unzufrieden. Deswegen legen viele für mehrere Stunden ihre Arbeit nieder und liefern auch kein Bargeld aus. Die Arbeitgeber versuchen zu beschwichtigen.

Viele Geschäfte und Geldautomaten in Deutschland bekommen wegen eines Warnstreiks der Beschäftigten von Geld- und Wertdiensten kein frisches Bargeld. Fahrer von Geldtransportern, Geldzähler und Vorbereiter für zahlreiche Geldtransporte seien am Morgen in den Streik getreten, teilten Sprecher der Landesverbände der Gewerkschaft Verdi mit. Die Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen sei "sehr gut", sagte Arno Peukes, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi. Sie hatte die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu den Streiks aufgerufen.

An mehreren Standorten soll es Kundgebungen geben. Im Frankfurter DGB-Haus wollten sich laut einem Verdi-Sprecher neben etwa 200 hessischen Beschäftigen der Branche auch Kollegen aus dem bayerischen Aschaffenburg treffen. In Hannover gibt es laut Verdi gegen Mittag eine zentrale Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Fußgängerzone.

Nach Angaben der Gewerkschaft soll durch die Streiks der Bargeldverkehr in Deutschland "erheblich gestört" werden. Viele Banken und Einzelhändler bekämen nach den Feiertagen kein frisches Bargeld und Geldautomaten würden nicht neu befüllt.

Auf den nächsten Automaten ausweichen

Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) rechnete indes nicht mit erheblichen Engpässen. Derlei Befürchtungen seien übertrieben. Zwar könne es an einzelnen stark frequentierten Automaten womöglich passieren, dass dieser tatsächlich leer sei, sagte eine Sprecherin. In diesem Fall könnten Kunden aber auf den nächsten Automaten ausweichen, fügte sie hinzu und betonte, dass die Automaten auch an den Feiertagen normal versorgt worden seien. Außerdem ergänzte die Sprecherin: Regional und je nach Betrieb gebe es eine "sehr, sehr unterschiedliche" Streikbeteiligung.Während sie in einigen Unternehmen mehr als 50 Prozent betrage, liege sie vor allem in den östlichen Bundesländern deutlich darunter. Einen Ausstand von einigen Stunden könne jedes Unternehmen gut überbrücken.

Wie lange die Streiks andauern, ist noch nicht klar. Hintergrund ist die festgefahrene Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche. Verdi bezeichnet das bisherige Angebot der Unternehmen als nicht verhandlungsfähig. Die BDGW hingegen betont, man sei bereits an die Grenze dessen gegangen, was wirtschaftlich vertretbar sei. Die Gewerkschaft fordert für die 12.000 Beschäftigten eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro. Die Gehälter in Ost und West sollen zudem bei einer Laufzeit von zwei Jahren angeglichen werden. Die Tarifverhandlungen werden am 3. und 4. Januar im hessischen Bad Nauheim fortgesetzt.