Vor allem im Supermarkt und an der Tankstelle spüren die Menschen, dass das Geld knapper wird.

Laut dem Statistischen Bundesamt liegt die Inflationsrate im März bei 7,3 Prozent. In einer Umfrage geben viele Menschen einen doppelt so hohen Wert an - eine gefühlte Wahrnehmung, heißt es. Viele fürchten zudem, dass weitere starke Preissteigerungen möglich sind.

Die Preise steigen in der Wahrnehmung der deutschen Verbraucher fast doppelt so stark wie offiziell ausgewiesen. Die Inflationsrate ihrer regelmäßig erworbenen Güter schätzen die Deutschen auf durchschnittlich 14,0 Prozent, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Auftragt der ING-Bank hervorgeht. Die vom Statistischen Bundesamt für März ermittelte Teuerungsrate beträgt dagegen 7,3 Prozent. Damit fällt sie so hoch aus wie seit 1981 nicht mehr.

"Weil Lebensmittel und Kraftstoffe häufig und regelmäßig erworben werden, bekommen die Konsumenten die starken Ausschläge dieser Preise im Einzelhandel oder an der Tankstelle deutlich vorgeführt", betonen die ING-Experten. "Dies führt oft dazu, dass die persönliche Wahrnehmung der Inflation von den offiziell festgestellten Statistiken abweicht - man spricht von der gefühlten Inflation." Ökonomen würden hingegen durch stark schwankende Preise wie die von Energie und Lebensmitteln gerne "hindurchsehen" und sich auf die Kerninflation konzentrieren, die diese ausblendet.

Inflation von 20 Prozent möglich?

Für die kommenden zwölf Monate erwarten die Deutschen demnach im Schnitt eine Inflationsrate von 11,4 Prozent. Insgesamt gehen 86 Prozent der Befragten von weiter steigenden Preisen aus. Zwei Drittel von ihnen mutmaßen allerdings, dass die Marke von 10 Prozent nicht überschritten wird. Fast 22 Prozent halten dagegen eine Teuerungsrate von bis zu 20 Prozent für möglich.

Zum Phänomen der gefühlten Inflation trägt der ING zufolge auch bei, dass gerade für diejenigen Ausgaben, die mit niedrigen Preissteigerungen die offizielle Inflation dämpfen, nur selten bewusste Konsumentscheidungen getroffen werden. "Bestes Beispiel sind die Mieten, die im Wägungsschema des Statistischen Bundesamts ein doppelt so hohes Gewicht einnehmen wie die Ausgaben für Energie", heißt es dazu.

Während letztere im März bei einer Preissteigerung von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat lag, verharren die Mieten üblicherweise bei Werten um die 1,5 Prozent - so auch derzeit. Allerdings dürften sich potenzielle Mieter mit weit stärkeren Steigerungen konfrontiert sehen. "Da jedes Jahr nur ein kleiner Teil der Mieter umzieht, wird die gemessene Preisänderung bei den Mieten von der großen Zahl der Bestandsverträge dominiert", heißt es dazu.