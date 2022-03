Bereits im Jahr 2018 hat Honda die kultige Monkey in moderner Fassung wieder aufgelegt. Dieses Jahr soll das Schwestermodell Dax seine Renaissance erleben, was nicht nur Wohnmobilfahrer freuen dürfte. Denn vor allem an deren Heck sah man seinerzeit die Dax sehr oft.

Honda lässt das 70er-Jahre-Kultmoped Dax wiederauferstehen. Nach über vier Jahrzehnten Abwesenheit kehrt sie als ST 125 Dax zurück ins deutsche Modellprogramm. Wie das historische Vorbild zeichnet sich die technisch moderne Neuauflage durch niedrigen Wuchs, kleine Räder, Pressstahlrahmen und komplett unverkleidete Technik aus.

Die 9,4 PS aus 125 Kubikzentimetern Hubraum machen die Honda ST 125 Dax immerhin 90 km/h schnell. (Foto: Honda)

Herzstück ist ein Viertakt-Einspritzer, der aus 125 Kubikzentimeter Hubraum 9,4 PS mobilisiert. In Kombination mit einer Viergang-Schaltung soll der knapp über 100 Kilogramm schwere Stadtflitzer bis zu 90 km/h schnell werden. Der Verbrauch dürfte um 1,5 Liter liegen, weshalb der bescheiden dimensionierte 3,8-Liter-Tank über 200 Kilometer Reichweite erlaubt.

Das Fahrwerk mit USD-Gabel vorn und zwei Stoßdämpfern hinten soll sich für den Zwei-Personen-Betrieb eignen. Diverse Chromakzente betonen den klassischen Charakter, zugleich gibt es moderne Errungenschaften wie LED-Leuchten rundum, ABS oder ein LC-Display im Cockpit. Optional sind Heizgriffe bestellbar.

Preise und den genauen Einführungstermin nennt Honda noch nicht. Die Japaner erwähnen allerdings einen Start zum Modelljahr 2023, was vermuten lässt, dass das Leichtkraftrad nicht vor dem Sommer verfügbar sein wird. Preislich wird sich die Dax am Schwestermodell Monkey 125 orientieren, die derzeit rund 4500 Euro kostet.