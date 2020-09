Mit der CB 125F kommt Honda Motorrad-Anfängern einen großen Schritt entgegen. Die Japaner haben für die kommende Saison ihr Einstiegsmodell nicht nur technisch aufgewertet, sondern auch elf Kilogramm leichter gemacht.

Die Honda CB 125F wird auch weiterhin auf 18 Zoll großen Rädern rollen. (Foto: Honda)

128 Kilogramm fahrfertiges Gewicht sind für eine 125er nicht wirklich viel. So viel wog bislang die weltweit angebotene Honda CB125F, das Einstiegsmodell in die Honda-Motorradwelt. Für das kommende Jahr geht eine neue Generation dieses Modells an den Start: mit gleicher Leistung von 11 PS aus 124 Kubikzentimetern Hubraum, aber einem um volle 11 Kilogramm geringeren Gewicht!

Die Neuversion wiegt nur noch 117 Kilogramm. Dank eines völlig neuen Motors mit einem neuartigen Anlasser-Generatorsystem sinkt aber nicht nur das Triebwerksgewicht um 7 Kilogramm, auch der Verbrauch reduziert sich - von durchschnittlich 2 auf nur noch 1,5 Liter pro 100 Kilometer.

Viele Dinge verbessert

Die Sitzhöhe der Honda CB 125F liegt jetzt bei entspannten 79 Zentimetern. (Foto: Honda)

Weitere Neuheiten an der CB125F des Jahres 2021 betreffen den Rahmen. Der Stahlrahmen wiegt 1,7 Kilogramm weniger als die bisher verwendete Ausführung, hinten gibt es in der Vorspannung verstellbare Zwillings-Stoßdämpfer, die Frontverkleidung beherbergt nun einen LED-Scheinwerfer und die Instrumentierung erfolgt nun digital.

Dabei werden auch ein Bordcomputer sowie eine Ganganzeige installiert. Zugunsten guter Fahrstabilität auf schlechten Straßen bleibt es bei 18 Zoll großen Rädern vorne und hinten. Gebremst wird mit einer Einscheibenbremse vorne und einer Trommelbremse hinten. Um das Blockieren zu verhindern, werden Vorder- und Hinterradbremse zu einem Kombinationsbremssystem (CBS) zusammengefasst. Die Sitzhöhe hat Honda gegenüber dem Vormodell um 1,5 auf nun 79 Zentimeter angehoben, was immer noch eine passable Höhe für fast alle Körpergrößen ist.