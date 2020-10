Der Reisemobil-Hersteller Hymer bringt in Kürze eine Connect App auf den Markt. Die vereint die Steuerung zahlreicher Fahrzeugkomponenten sowie die Anzeige von Fahrzeuginformationen und warnt sogar bei Missständen in einer digitalen Plattform.

Digitalisierung und Konnektivität gehören zu den zentralen Themen unserer automobilen Zeit. Und natürlich gilt das auch für die boomende Caravaning-Branche. Zwar haben verschiedene Hersteller das Abrufen von Bordinfos oder Steuern von Bedienfunktionen aus der Ferne via App bereits ermöglicht, allerdings handelte es sich dabei entweder nur um Konzepte oder bestenfalls um Teillösungen. Mit der Einführung der Hymer Connect App geht die Marke nun einen entscheidenden Schritt vorwärts und bietet ein voll vernetztes Reisemobil ab Baujahr 2022 (Produktion ab Sommer 2021) in allen Modellen des Flaggschiffs B-Klasse Master-Line serienmäßig an. Für bestimmte Master-Line-Fahrzeuge des aktuellen Jahrgangs kann die Konnektivitätslösung bereits ab Februar 2021 für rund 800 Euro nachgerüstet werden.

Steuerung via Smartphone

Über die App hat man auch die Batterie- und Wasserstände im Blick. (Foto: Hymer)

Hymer führt nahezu sämtliche Komponenten in einem smarten Ökosystem zusammen und ermöglicht die bequeme Steuerung via Smartphone nicht nur für den kompletten Wohnraum, sondern bekommt als erster Aufbauhersteller überhaupt auch Zugriff auf die Fahrzeugdaten des Sprinter-Triebkopfs. So lassen sich in derselben App auch die Füllung des Dieseltanks, gefahrene Kilometer und die Serviceintervalle abrufen. Oder man kann kontrollieren, ob die Zentralverriegelung auch wirklich geschlossen ist.

Der Hersteller profitiert dabei von der engen Zusammenarbeit mit der Nutzfahrzeugsparte von Mercedes-Benz in der Entwicklungsphase des Sprinters. Deshalb wird die App zunächst nur in Verbindung mit dem Daimler-Transporter angeboten. Das sei aber nur der erste Schritt, erklärt Hymer-Chef Christian Bauer und lässt durchblicken, dass in Zukunft Erweiterungen in alle Richtung denkbar sind. In anderen Modellreihen, und mit anderen Basisfahrzeugen.

Einstellung von individuellen Szenarien

Dass sich über die Hymer Connect App die Füllstände der Frisch- und Abwassertanks ebenso wie der Status der Batterien überprüfen lassen, zählt heute fast schon zum Standard, das bieten etliche Wettbewerber ebenfalls an. Doch schon beim Licht kann die Anwendung deutlich mehr. So lässt sich aus der Ferne jede einzelne Lichtquelle ansteuern und bei der vierstufigen Ambientebeleuchtung der Master-Line-B-Klasse auf Wunsch etwa "beruhigendes Kaminlicht am Abend" oder "aktivierendes Innenlicht bei höchstem Sonnenstand" aktivieren.

Natürlich kann über die App auch die Beleuchtung im Wohnmobil gesteuert werden. (Foto: Hymer)

In der App lassen sich sogar individuell ganze Szenarien für regelmäßig wiederkehrende Prozesse und Abläufe anlegen, die dann mit einem Klick mobilisiert werden. So ließe sich etwa ein "Guten-Morgen-Szenario" konfigurieren mit einer Raumtemperatur von 21 Grad, Warmwasserheizung aufheizen, Lichter in Schlaf- und Wohnbereich einschalten und SAT-Anlage ausfahren. Und ein "Ankunfts-Szenario" mit der automatischen Aktivierung von Heizung, Licht, Kühlschrank, Wasserpumpe und SAT-Anlage.

Push-Nachrichten bei Gefahr für das Wohnmobil

Sehr hilfreich können auch die Checklisten sein, die Schritt für Schritt durch Tätigkeiten führen, die zum ersten Mal oder nur selten ausgeführt werden. Noch wichtiger: Mit automatisch generierten Push-Benachrichtigungen können die Reisemobilfahrer darüber informiert werden, dass es bei einem aufziehenden Unwetter ratsam wäre, die SAT-Antenne einzufahren, dass Frisch- und Grauwasser-Füllstände kritisch sind oder die Zentralverriegelung noch nicht verschlossen ist. Zudem lässt sich über die App auch die Hymer Service Hotline direkt anwählen.

Halten sich die Reisenden in der Nähe ihrer teil- oder vollintegrierten B-Klasse auf, verbindet sich die App via Bluetooth, auf größere Distanzen funktioniert die Steuerung über das Mobilfunknetz, was laut Hymer-Angaben derzeit in bereits 30 europäischen Ländern möglich ist. Die Software für die Hymer Connect App lässt sich ab Februar 2021 gratis herunterladen. Für iOS-Geräte wird mindestens die Version 12 benötigt, für Android-Produkte mindestens Version 9.