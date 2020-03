Morgan Plus Four - sieht der alt aus

Neues Auto im alten Stil Morgan Plus Four - sieht der alt aus

Technisch ist der Morgan Plus Four ein völlig neues Auto, versprechen die Engländer.

Mit der Erneuerung des Plus Four hat die britische Sportwagenschmiede Morgan wieder ein ganz heißes Eisen am Start. Optisch hält man an Bewährtem fest, aber technisch hat man den charmanten Straßenrenner auf den neuesten Stand gebracht.

Mit dem Plus Four (vormals Plus 4) hat britische Marke Morgan jetzt ein von Grund auf erneuertes Modell vorgestellt, das dennoch dem seit Jahrzehnten gepflegtem Stil des englischen Sportwagenherstellers treu bleibt und trotz einiger Innovationen auf charmant-verschrobene Weise alt aussieht.

Optisch bleibt sich Morgan auch mit dem Plus Four treu. (Foto: Morgan)

Der Plus Four ist das zweite Morgan-Modell auf der 2019 eingeführten CX-Plattform, einem Leichtbau-Aluminiumchassis, welches die seit den 1930er-Jahren eingesetzte Leiterrahmenkonstruktion ersetzt. Die neue Plattform kombinieren die Briten erstmalig mit einem Vierzylindermotor. Wie bei Morgan üblich, handelt es sich um ein Fremdaggregat von BMW – ein Zweiliter-Turbobenziner, der 258 PS sowie in Kombination mit Achtgang-Automatik 400 Newtonmeter Drehmoment leistet.

Leichtes Spiel

In der Version mit Sechsgang-Handschaltgetriebe wird das Drehmoment auf 350 Newtonmeter beschränkt. Angesichts von nur knapp über einer Tonne Trockengewicht hat der Motor in beiden Fällen leichtes Spiel: Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h dauert 4,8 beziehungsweise 5,2 Sekunden, maximal sind 240 km/h möglich. Der Verbrauch des knapp über 3,80 Meter kurzen Zweisitzers gibt Morgan mit rund sieben Litern auf 100 Kilometer an.

Dank der neuen CX-Plattform bietet der Plus 4 innen mehr Entfaltungsspielraum. (Foto: Morgan)

Trotz nostalgischer Optik bietet der Plus Four einige zeitgemäße Technikdetails, die bei normalen Großserienautos Selbstverständlichkeiten sind, von Morgan jedoch als Teil der Serienausstattung hervorgehoben werden. Dazu gehören etwa LED-Leuchten vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung oder Servolenkung. Darüber hinaus soll die CX-Plattform für bessere Platzverhältnisse innen sowie deutlich mehr Steifigkeit im Vergleich zum alten Leiterrahmen-Plus-4 sorgen.

Bislang war der Plus 4 mit rund 40.000 Euro ein günstiges Einstiegsmodell. Für die in seiner Heimat Großbritannien bereits bestellbare Neuauflage werden umgerechnet rund 56.000 Euro aufgerufen.