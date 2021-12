Ein kleiner Snack vorweg gefällig? Eine gefüllte Paprika passt doch immer, auch als Vorspeise. Zumal es sich ja streng genommen nur um eine Paprikahälfte handelt. Das heutige Rezept taugt allerdings auch als Hauptgericht.

Eine Abwandlung von Omas gefüllter Paprika

Wer kennt sie nicht: die gefüllten Paprika, die wir bei Oma immer bekommen haben. Mit einer leckeren Hackfleischfüllung und einer ordentlichen Portion Reis dazu. Das hat wirklich immer alle am Tisch glücklich gemacht. Doch jetzt drehen wir den Spieß um und kredenzen der lieben Großmutter mal die gefüllten Paprika vom Grill.

Paprika-Schiffchen vorbereiten

Ich nenne die Dinger auch gerne Paprika-Schiffchen. Der Länge nach aufgeschnitten werden die Paprikahälften gefüllt. Bei mir mit Frischkäse, gehackten Jalapeños und Mais. Um die gefüllten Paprikahälften wird dann nur noch ein wenig Frühstücksspeck gewickelt. Und ab damit auf den Grill. Klar: Das gelingt natürlich auch im Backofen, siehe Rezept unterhalb.

Dieses Harmonie-Schiffchen schmeckt sehr gut

Zutaten 2 Paprikaschoten

2 EL fein gehackte Jalapenos (frisch oder eingelegt)

3 EL Mais (aus der Dose)

50 g Gouda (gerieben)

300 g Frischkäse

300 g Frühstücksspeck

Salz

Pfeffer

Das Wort Harmonie verwende ich deshalb, weil alle Zutaten sehr gut miteinander harmonieren. Wir haben den milden Frischkäse, ein wenig mittelscharfe Jalapenos, den würzigen Speck und die frische Paprika. Einfach lecker.

Ein Allround-Rezept, das immer passt

Damit meine ich: Ihr müsst es nicht als Vorspeise vom Grill anbieten. Genauso gut gibt dieses Gericht eine wunderbare Hauptspeise ab. Dann schnappt man sich halt zwei oder drei Schiffchen, serviert noch ein bisschen frisches Baguette dazu sowie einen kleinen Gurkensalat. Und schon ist ein wirklich schnelles und interessantes Mittag- oder Abendessen zubereitet.

Noch ein Wort zu den Zutaten

Frischkäse ist kein Muss! Wie bei den berühmten Paprika von Oma bietet es sich auch hier an, gewürztes Hackfleisch als Füllung zu verwenden. Oder auch Reis. Und wem Jalapenos zu scharf sind, der greift auf Kapern, eingelegte Sardellen oder Oliven zurück. Wie immer ist auch hier das Schöne: Wir sind beim Grillen und Kochen an fast keine Regeln gebunden.

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung

Die Paprika halbieren, von Stiel und Kernen befreien und anschließend vierteln.

Frischkäse, geriebenen Gouda, die fein gehackten Jalapenos und den Mais verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Füllung in die geviertelten Paprika streichen und mit Frühstücksspeck umwickeln.

Im vorgeheizten Grill (indirekt) oder Backofen bei 200 Grad 20 bis 30 Minuten bis zur gewünschten Bräunung garen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.