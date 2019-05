Es gibt immer weniger Geldautomaten in Deutschland. Ein Grund zur Panik ist das nicht: Supermärkte und Tankstellen übernehmen ihre Aufgaben und schützen sich gleichzeitig selbst damit vor Überfällen.

Wie, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von "Wieder was gelernt". Lesen Sie hier einen kurzen Auszug.

Es gibt viele Gründe dafür, dass sich die Orte, wo wir Bargeld bekommen, gerade verlagern. Immer mehr Menschen kaufen online ein und auch im Geschäft bezahlen viele Kunden inzwischen mit EC- oder Kreditkarte oder nutzen eine Bezahl-App auf dem Smartphone. Die Geldautomaten stehen derweil ungenutzt herum und kosten trotzdem, hat uns Kerstin Altendorf von der Deutschen Kreditwirtschaft gesagt.

"Wenn die Geldautomaten befüllt werden, hat das immer auch mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Die müssen gewartet werden, da muss geguckt werden, dass es vernünftig funktioniert. Wenn einzelne Automaten kaputt gehen, müssen sie repariert werden. Insofern ist das alles ein Kostenfaktor.

Pro Jahr verursacht jeder einzelne Automat dadurch Kosten von 20.000 bis 25.000 Euro. Kein Wunder, dass die Zahl allmählich sinkt: 2016 gab es deutschlandweit noch mehr als 58.800 Geldautomaten, aktuell sind es knapp tausend weniger. Gleichzeitig gibt viele neue Optionen, Geld abzuheben:

"Wir haben mittlerweile fast 20.000 Stellen, wo sie auch so ihr Bargeld bekommen: An der Supermarktkasse bei Rewe oder bei Lidl, an Tankstellenkassen, wenn sie die Tankfüllung bezahlen und darüber hinaus sagen, sie möchten gerne dazu noch Bargeld haben."

Welches Land in wenigen Jahren die erste bargeldlose Wirtschaft der Welt sein könnte hören Sie in dieser Ausgabe von "Wieder was gelernt". Alle Folgen finden Sie in der n-tv App, bei Audio Now, Deezer, iTunes, Soundcloud und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Nehmen Sie die URL und fügen Sie "Wieder was gelernt" einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Feed-URL: https://www.n-tv.de/mediathek/audio/podcast/wieder_was_gelernt/rss