Nun also doch: Das in der Europäischen Union noch nicht zugelassene Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Astrazeneca soll in Deutschland nicht an Menschen verimpft werden, die bereits älter sind als 65 Jahre. Diese Empfehlung spricht die Ständige Impfkommission aus.

Der Astrazeneca-Impfstoff soll nach einer Empfehlung der deutschen Impfkommission im Gegensatz zu den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna nur an Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden. Noch ist das Vakzin in der Europäischen Union nicht zugelassen. Morgen wird eine Entscheidung darüber von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erwartet.

In der nun veröffentlichten Empfehlung der Ständigen-Impfkommission des Robert-Koch-Instituts heißt es, das Astrazeneca-Präparat solle in den einzelnen Stufen, die die Priorisierung festlegen, "jeweils nur den Personen angeboten werden, die 18-64 Jahre alt" sind. Zuvor hatte es mehrere Berichte über eine geringere Wirksamkeit des Präparats gegeben.

Die EU-Kommission und die 27 Mitgliedsstaaten streiten mit dem britisch-schwedischen Unternehmen, seit dieses eine drastische Lieferkürzung für die EU angekündigt hatte. Nach EU-Angaben soll nur ein Viertel der bestellten Menge ankommen. Doch brachte auch ein Krisentreffen mit Unternehmenschef Pascal Soriot am Mittwochabend keinen Durchbruch. Wann die vertraglich vereinbarte Menge kommt, ist weiter offen.