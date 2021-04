In mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, wird der Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr an Jüngere verimpft. Zu groß ist die Sorge vor möglichen Blutgerinnseln. Die EMA hält trotz der seltenen Fälle von Hirnthrombosen am britisch-schwedischen Vakzin fast und empfiehlt weiterhin die Anwendung ohne Einschränkungen.

Trotz sehr seltener Fälle von Hirnthrombosen empfiehlt die EU-Arzneimittelbehörde EMA uneingeschränkt die Anwendung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca. Der Nutzen des Wirkstoffes sei höher zu bewerten als die Risiken, erklärte die EMA. Blutgerinnsel sollten allerdings als seltene Nebenwirkung von Astrazeneca-Impfstoff gelistet werden. Die EMA geht nach eigenen Angaben derzeit mehr als 60 Berichten zu Gehirn-Thrombosen nach. Einige verliefen tödlich.

Der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, hatte am Vortag in einem Zeitungsinterview bereits eine Verbindung zwischen der Astrazeneca-Impfung und dem vereinzelten Auftreten gefährlicher Blutgerinnsel insbesondere bei jüngeren Geimpften hergestellt. "Meiner Meinung nach können wir mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt", sagte Cavaleri der italienischen Zeitung "Il Messaggero". Die genaue Ursache dafür sei aber noch unklar.

Zuvor hatte die EMA betont, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und den Blutgerinnseln "möglich" sei, allerdings gebe es dafür keinen Beweis. Auch der britisch-schwedische Hersteller wies immer wieder darauf hin.

Oxford-Studie an Kindern ausgesetzt

Mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Kanada, schränkten den Einsatz des Vakzins bereits ein. Andere Länder wie Dänemark und Norwegen setzten die Verwendung vorsichtshalber vollständig aus. Auch die Behörden der spanischen Region Kastilien und León setzten die Astrazeneca-Impfungen "als Vorsichtsmaßnahme in Erwartung der EMA-Erkenntnisse" am Mittwoch aus.

Auch die Universität Oxford legte zuletzt ihre Studie an Kindern mit dem von ihr mitentwickelten Impfstoff auf Eis. Zwar gebe es an der pädiatrischen Studie "keine Sicherheitsbedenken", doch wolle sie für eine Fortsetzung zunächst die Informationen der MHRA über ihre "Überprüfung der seltenen Fälle von Thrombosen bei Erwachsenen" abwarten, erklärte die Universität am gestrigen Dienstag.

Laut der britischen Gesundheitsbehörde wurden bislang 18 Millionen Dosen des Astrazeneca-Vakzins in Großbritannien verabreicht. In 30 Fällen wurden später Thrombosen gemeldet, sieben davon waren tödlich. Bisher wurde in Großbritannien neben dem Impfstoff von Astrazeneca nur das Vakzin von Biontech-Pfizer eingesetzt. Am Mittwoch begannen die Behörden jedoch auch Impfungen mit dem Vakzin des US-Herstellers Moderna, das wie bei Biontech-Pfizer auf der sogenannten mRNA-Technologie basiert.