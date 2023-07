Silvester-Krawalle in Berlin

Silvester-Krawalle in Berlin 15-Jähriger wegen Feuerlöscher-Wurf angeklagt

An Silvester wurden in Berlin Einsatzkräfte angegriffen.

In der Silvesternacht kommt es in Berlin zu Ausschreitungen. Inzwischen müssen sich einige Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Einem 15-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, einen Rettungswagen attackiert zu haben, der einen Notfall an Bord hatte.

Nach den Silvester-Krawallen in Berlin hat die Staatsanwaltschaft einen 15-Jährigen angeklagt, der einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen geschleudert haben soll. Da die Frontscheibe des Fahrzeugs zersplitterte, konnte dieses die Fahrt nicht fortsetzen - obwohl es einen Notfall an Bord hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen nun einen Angriff auf Rettungskräfte, versuchte Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gemeinschädliche Sachbeschädigung vor, wie ein Sprecher mitteilte.

Den Schaden bezifferte die Anklage auf 27.650 Euro. Gegen den 15-Jährigen gibt es eine Reihe weiterer Vorwürfe. Er soll an Silvester auch eine Bushaltestelle beschädigt und Mülltonnen auf die Straße gerollt haben. Insgesamt wirft ihm die Anklage laut Staatsanwaltschaft vier Taten vor, mit einem Gesamtschaden von mehr als 34.600 Euro.

Das Amtsgericht Tiergarten muss darüber entscheiden, ob und wann es zum Prozess kommt. Da der mutmaßliche Täter nicht volljährig ist, wird die Hauptverhandlung gegen ihn dem Jugendgerichtsgesetz entsprechend nicht öffentlich sein. Beim vergangenen Jahreswechsel gab es bundesweit heftige Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz. Besonders betroffen war die Hauptstadt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bislang in 26 Fällen Anklage erhoben und mehrere Strafbefehle beantragt.

Fünf Verurteilungen zu Geldstrafen seien bislang rechtskräftig, teilte der Behördensprecher mit. Insgesamt lägen der Staatsanwaltschaft inzwischen 142 Ermittlungsverfahren vor. Beim Amtsgericht Tiergarten gab es erste Verurteilungen zu Bewährungsstrafen, die jedoch nicht rechtskräftig sind.