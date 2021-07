Anfang des Jahres ersticht eine Jugendliche eine 62-jährige Frau, weil sie an deren Wertsachen will. Dabei soll sie besonders brutal vorgegangen sein. Ein Gericht hat sie nun zu einer hohen Jugendstrafe verurteilt. Auf freien Fuß kommt sie danach wohl nicht.

Nach dem Raubmord Anfang Februar an einer 62-Jährigen in Ravensburg in Baden-Württemberg ist eine 16-Jährige zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das ortsansässige Landgericht ordnete zudem die Sicherungsverwahrung für die Jugendliche an. Das Höchstmaß nach Jugendstrafrecht liegt bei zehn Jahren Haft.

Nach Überzeugung der Kammer hatte die Deutsche Anfang Februar am Ravensburger Bahnhof ihr zufällig ausgesuchtes Opfer von hinten angegriffen und mit großer Wucht in den Hals gestochen. Sie hatte es auf die Handtasche der 62-Jährigen abgesehen, auf ihr Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete die damals 15-Jährige und ließ das sterbende Opfer hilflos zurück. Ein Passant hatte die leblose Frau entdeckt.

Das Mädchen war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich auffällig. Sie hatte erst kürzlich eine Haftstrafe wegen Raubes verbüßt. Die Videoüberwachung am Bahnhof sowie die Mithilfe eines Jugendsachbearbeiters hatten die Jugendliche überführt. Weitere Details wurden wegen des Jugendschutzes nicht bekanntgegeben.