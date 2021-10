Die Corona-Pandemie ist in Russland mitnichten beendet, im Gegenteil: Die Regierung in Moskau vermeldet einen traurigen Höchstwert von 929 Todesfällen innerhalb von 24 Stunden. Von 7,5 Millionen infizierten Menschen starben in dem Land bisher mehr als 212.000 und die Impfkampagne stockt.

Russland hat zum ersten Mal einen Höchststand von mehr als 900 Corona-Toten an einem Tag gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Angaben der russischen Regierung 929 Todesfälle registriert - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Insgesamt wurden in Russland damit offiziell bereits mehr als 212.000 Corona-Tote gezählt - das ist die höchste Zahl in Europa.

Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Die russische Statistikbehörde Rosstat hatte schon Ende Juli erklärt, bei einer weiter gefassten Definition von Corona-Todesfällen gebe es in Russland schon mehr als 350.000 Todesopfer.

Hälfte der Russen gegen Impfung

Russland ist mit mehr als 7,5 Millionen Infektionsfällen das am fünftstärksten betroffene Land der Welt. Seit August sorgt die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus für einen starken Anstieg bei den Infektionsfällen, vor allem in der Hauptstadt Moskau und in St. Petersburg. Am heutigen Mittwoch meldete die Regierung 25.133 neue Fälle, allein 3589 Fälle in Moskau und 2187 in St. Petersburg. Die russische Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa schloss am Dienstag der Agentur Interfax zufolge nicht aus, dass die Marke von täglichen 30.000 Neuinfektionen bald überschritten werden könnte. In 67 Regionen gebe es derzeit einen Anstieg der Infektionszahlen. Die Zahl der Erkrankten sei derzeit deutlich höher als noch im Herbst vergangenen Jahres, sagte sie.

Seit Tagen verzeichnet das flächenmäßig größte Land mit rund 146 Millionen Einwohnern auch steigende Todeszahlen. Der Kreml machte dafür die nur schleppend verlaufende Impfkampagne verantwortlich. Nach Angaben der Behörden sind derzeit 42,2 Millionen Menschen komplett geimpft. Das sind knapp 30 Prozent der Bevölkerung. Moskau hatte sich ursprünglich das Ziel gesetzt, bis September 60 Prozent der Bevölkerung vollständig zu impfen. Umfragen zufolge will sich mehr als die Hälfte der Russen nicht impfen lassen.

Landesweit stehen nach Angaben von Gesundheitsminister Michail Muraschko in Krankenhäusern 235.000 Betten für Corona-Patienten bereit. 212.000 seien derzeit belegt - knapp 90 Prozent.