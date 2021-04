Mit den Hausärzten nimmt die deutsche Impfkampagne erst richtig Fahrt auf. Im zweiten Quartal sollen die Hersteller nicht nur deutlich mehr, sondern auch deutlich planbarer liefern. Deshalb dürfen in wenigen Wochen auch die Betriebsärzte ran.

Nach Plänen des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn sollen ab Juni auch die Betriebsärzte bei den Corona-Impfungen einsteigen. "Wie angekündigt, gewinnt die Impfkampagne im zweiten Quartal deutlich an Geschwindigkeit", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die aktuellen Lieferzusagen der Hersteller Biontech und Moderna. Dazu würden noch Dosen von Astrazeneca und Johnson & Johnson kommen.

"Damit erhalten Arztpraxen und Länder mehr Planungssicherheit für Mai und Juni. Und das ermöglicht uns, bereits im Juni auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne zu integrieren." Biontech will laut Ministerium im zweiten Quartal 50,3 Millionen Dosen liefern und damit zehn Millionen mehr als zunächst angekündigt. Von Moderna werden demnach 6,4 Millionen Dosen erwartet. Von Biontech sollen Arztpraxen im Mai wöchentlich jeweils 1,58 Millionen Dosen bekommen, im Juni jeweils mehr als 3,3 Millionen Dosen pro Woche.

In der letzten April-Woche sollen die Praxen den Planungen zufolge von Biontech knapp 2,1 Millionen Dosen bekommen. Daneben sind für die regionalen Impfzentren der Länder 1,9 Millionen Dosen von Biontech, Astrazeneca und Moderna vorgesehen.

Schon in den letzten Wochen rüsteten sich erste deutsche Unternehmen für das Impfen der eigenen Belegschaft. Vergangenen Mittwoch begann BASF am Standort Ludwigshafen ein Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen habe sein eigenes Impfzentrum mit der dazugehörigen IT innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt, wie das Unternehmen bei Eröffnung verkündete. Bei Volkswagen in Sachsen impfen die Werksärzte bereits seit inzwischen drei Wochen die örtliche Belegschaft – ein Modellprojekt gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz.