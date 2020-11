In den USA nimmt die grassierende Coronavirus-Pandemie dramatische Züge an: Als erster Bundesstaat überschreitet Texas die Marke von einer Million nachgewiesenen Infektionen. Das sind mehr als in Deutschland - dabei ist die Zahl der Einwohner in der Bundesrepublik deutlich größer.

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Mit mehr als 125.000 Neuinfektionen verzeichneten die Vereinigten Staaten erneut einen negativen Rekordwert. Nach Berechnungen der "New York Times" stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 9,9 Millionen. Allein in Texas wurden seit Beginn der Pandemie eine Million bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Das ist der erste US-Bundesstaat, der diese Schwelle überschreitet.

Weltweit haben nur neun Länder mehr Infektionsfälle als Texas, das 29 Millionen Einwohner hat und dabei mehr als zehn Prozent aller Ansteckungen in den USA verzeichnet. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien mit 39,5 Millionen Einwohnern liegt die Zahl der Infizierten knapp unter einer Million. Zum Vergleich: Nach Berechnungen von ntv.de wurden in Deutschland mit seinen über 83 Millionen Einwohnern bislang 650.133 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Die USA sind weltweit sowohl bei den Infizierten- als auch bei den Todeszahlen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. An den vergangenen fünf Tagen starben jeweils mehr als 1000 Menschen an Covid-19, insgesamt sind es mehr als 237.000.

US-Präsident Donald Trump wurde für seinen Umgang mit der Pandemie stark kritisiert. Sein gewählter Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, erklärte hingegen den Kampf gegen das Coronavirus zu seiner vordringlichsten Aufgabe. Dazu wolle er bereits am Montag ein Expertengremium zusammenstellen, kündigte er an. Er will in Zusammenarbeit mit Unternehmen die Testkapazitäten ausweiten. Zudem hat Biden versprochen, allen US-Bürgern Corona-Tests, Behandlungen und Impfstoffe kostenlos zugänglich zu machen.