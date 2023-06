Wie auch ihr berühmter Bruder kämpft Christine King Farris zeitlebens für Gleichberechtigung und gegen Rassismus in den USA. Nun ist sie im Alter von 95 Jahren gestorben. Ihre Familie drückt in den sozialen Netzwerken ihre Trauer aus.

Die ältere Schwester des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King, Christine King Farris, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie die Nichtregierungsorganisation King Center für gewaltfreien sozialen Wandel und Farris' Nichte Bernice King auf Twitter bekannt gaben, starb die Bürgerrechtlerin und Lehrerin am Donnerstagmorgen (Ortszeit).

Farris lebte in Atlanta, sie war ein Gründungsmitglied der gemeinnützigen Organisation. "Ich liebe dich und werde dich vermissen, Tante Christine", schrieb Bernice King, die Tochter von Martin Luther King Jr. und Geschäftsführerin des King Centers, auf Twitter. "Unsere Familie trauert um meine Tante", schrieb auch ihr Bruder, Martin Luther King III. "Wie mein Vater kämpfte sie ihr Leben lang für Gleichberechtigung und gegen Rassismus in den USA."

Auch US-Präsident Joe Biden äußerte sich zu Farris' Tod: "Sie prägte die Geschichte der Reise der USA im 20. und 21. Jahrhundert und stand für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit - Tugenden, die das Beste unserer Nation widerspiegeln", hieß es am Donnerstag. Geboren wurde Farris als Willie Christine King am 11. September 1927 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Sie war das erste Kind von Martin Luther King Sr. und Alberta Williams King, wie das King Center in einer Mitteilung schrieb. Ihre Brüder Martin und Alfred Daniel King wurden 1929 und 1930 geboren.

Martin Luther King war eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung, Gewaltlosigkeit war sein Prinzip. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Am Abend des 4. April 1968 wurde der 39-Jährige auf dem Balkon eines Motels in Memphis erschossen - der Rassist James Earl Ray wurde dafür als Mörder verurteilt.