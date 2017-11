Panorama

Ein Schwerverletzter in Cuxhaven: Amokfahrer muss vor den Richter

Der Schreck sitzt vielen Cuxhavenern wohl noch in den Gliedern: Am Sonntagmorgen rast ein Kleinwagen anscheinend mit Absicht in eine Menschengruppe. Einen Tag danach laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Am Tatmotiv "Streit" gibt es erste Zweifel.

Nach der Amokfahrt eines Autofahrers in Cuxhaven soll der 29-jährige Tatverdächtige im Lauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Dabei muss geklärt werden, ob er in Untersuchungshaft bleibt oder vorerst freikommt.

Der Mann war am Wochenende mit seinen Kleinwagen vor einer Diskothek in eine Gruppe Passanten gefahren, wie ein Polizeisprecher erklärte. Laut Angaben von Zeugen steuerte er sein Auto absichtlich in die wartenden Menschen. Die wilde Fahrt endete erst, als ein Betonhindernis sein Fahrzeug stoppte. Türsteher der Disco konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Asylbewerber aus der nordniedersächsischen Stadt, vermutlich einen Syrer. Hinweise auf einen Terrorbezug gibt es nicht: Ein politisches Motiv halten die Ermittler angesichts der Umstände für unwahrscheinlich. Sie gehen bislang davon aus, dass der Vorfall vom frühen Sonntagmorgen mit einem Streit in oder vor der Diskothek zusammenhängt. Die Ermittlungen dauern an. Ermittelt werde in alle Richtungen, hieß es.

Bei dem Vorfall im Stadtzentrum von Cuxhaven wurde eine Person schwer verletzt. Fünf weitere Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen. Sie konnten das Krankenhaus allerdings noch am Abend nach der Tat wieder verlassen. Bei den Verletzten handelt es sich nach Angaben der Polizei um deutsche Staatsbürger im Alter von 19 bis 29 Jahren.

Kein Streit in der Disco?

Die Annahme der Ermittler, dass der Tat ein Streit im Inneren der Disco vorausgegangen sein könnte, können die Betreiber des Nachtclubs unterdessen nicht bestätigen. Auf ihrer Facebook-Seite hieß es, es habe bisherigen Erkenntnissen zufolge keinen Konflikt in der Disco gegeben. "Es ist nichts dergleichen bekannt oder an uns herangetragen worden", teilten die Betreiber mit.

Was genau den Mann zu seiner Tat bewegte, liegt damit noch vollkommen im Dunkeln. Zum Tatzeitpunkt war der Verdächtige womöglich betrunken. Die Ergebnisse einer Blutprobe werden ebenfalls im Lauf des Tages erwartet.

Quelle: n-tv.de