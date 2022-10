Der Einfluss auf die Psyche von Angestellten im Gesundheitswesen ist gut dokumentiert. Jetzt zeigt eine neue Studie, dass die Pandemie auch in anderen Branchen für psychische Ängste gesorgt hat.

Die Corona-Pandemie hat starke Auswirkungen auf die Psyche der Arbeitnehmer in Deutschland. Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist der Einfluss der Pandemie auf die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer in der Gesundheitsbranche bereits gut dokumentiert. Jetzt zeigt eine neue Studie der DGUV erstmals Mal auf, wie hoch der Anteil der Arbeitnehmer mit psychischen Belastungen in anderen Branchen ist.

Zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 befragte das Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV mehr als 1500 Beschäftigte aus öffentlichem Dienst, Finanzsektor, Einzelhandel, öffentlichem Personennahverkehr und der Industrie zu dem Thema.

Infektionsrisiko nicht der einzige Faktor

Laut der Studie gaben sechs Prozent der Befragten an, in der ersten Welle der Corona-Pandemie unter schweren Symptomen von Depression oder Angst gelitten zu haben. Gar 16 Prozent gaben an, dass die Symptome bei Ihnen beträchtlich waren. Beide Anteile verdoppelten sich der Studie zufolge nahezu in der zweiten und dritten Corona-Welle.

Neben der Angst vor einer Infektion beeinflussten auch weitere Faktoren die Schwere und Häufigkeit der Symptome. Laut der Studie waren das: Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben, fehlende Unterweisungen zum Schutz vor einer Infektion, die als unzureichend empfundenen Schutzmaßnahmen gegen das Virus am Arbeitsplatz und der fehlende Kontakt zu Arbeitskolleginnen und Kollegen.